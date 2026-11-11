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Відео: На Омському НПЗ у Росії спалахнула пожежа після атаки дронів

UA NEWS 11 Листопада 2026 17:00
Відео: На Омському НПЗ у Росії спалахнула пожежа після атаки дронів
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У Росії повідомляють про масштабну атаку на Омський нафтопереробний завод — один із найбільших у країні. 

За попередньою інформацією, вибухи на підприємстві лунають уже понад дві години.

 Після ударів на території НПЗ виникла пожежа. Офіційного підтвердження наслідків атаки наразі немає.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

У ніч проти 9 листопада Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали масованої атаки безпілотників. Місцева влада заявила про «величезну кількість БПЛА», вибухи та можливе ураження промислових об’єктів. На тлі атаки в місті також виникли перебої з мобільним інтернетом.

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