Видео: На Омском НПЗ в России вспыхнул пожар после атаки дронов

В России сообщают о масштабной атаке на Омский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших в стране.

По предварительной информации, взрывы на предприятии продолжаются уже более двух часов.

После ударов на территории НПЗ возник пожар. Официального подтверждения последствий атаки пока нет.

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Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

В ночь на 9 ноября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Местные власти заявили об «огромном количестве БПЛА», взрывах и возможном поражении промышленных объектов. На фоне атаки в городе также возникли перебои с мобильным интернетом.

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