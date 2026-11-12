Силы обороны за 13 дней нанесли удары по более чем трети российских нефтеперерабатывающих заводов

В период с 30 октября по 11 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по как минимум девяти российским нефтеперерабатывающим заводам. Их общая номинальная мощность превышает 120 миллионов тонн нефти в год, что составляет более трети всех нефтеперерабатывающих мощностей России.

За неполные две недели под ударами оказались предприятия, на долю которых приходится более трети всей нефтеперерабатывающей мощности России. Как пояснили в компании, в целом речь идет о 36%.

Для новых успешных атак ВСУ применили средства поражения от Fire Point.

Какие российские НПЗ атаковала Украина

Среди предприятий, подвергшихся ударам в указанный период:

Новокуйбишевский НПЗ в Самарской области — атакован 30 октября. В Fire Point заявили о многочисленных попаданиях, в частности в установку гидроочистки дизельного топлива. Проектная мощность завода составляет около 8,8 млн тонн в год; Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс в Башкортостане — об атаке на предприятия комплекса сообщали 31 октября. В него входят несколько заводов, в частности «Башнефть-Новойл», «Уфанефтехим» и Уфимский НПЗ; Кстовский НПЗ (НОРСИ) в Нижегородской области — подвергся атаке 1 ноября. Мощность предприятия составляет около 17 млн тонн нефти в год; Ярославский НПЗ «Славнефть-ЯНОС» — подвергся удару 3 ноября. После атаки сообщалось о пожаре, повреждении инфраструктуры и раненых работниках. Мощность завода — около 15 млн тонн в год; Рязанский НПЗ — подвергся атаке 5 ноября. Его мощность оценивается примерно в 17 млн тонн в год; Афипский НПЗ в Краснодарском крае — подвергся удару 6 ноября. Мощность предприятия составляет около 6,25 млн тонн в год; Саратовский НПЗ — подвергся атаке в ночь на 7 ноября. Мощность завода — около 7 млн тонн в год; Киришский НПЗ (КИНЕФ) в Ленинградской области — подвергся атаке 9 ноября. Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России с мощностью около 20 млн тонн в год; Омский НПЗ — об атаке на предприятие сообщали 11 ноября. Его мощность составляет около 22 млн тонн в год.

Таким образом, удары охватили предприятия в разных регионах России — от Поволжья и центральной части страны до Краснодарского края и Ленинградской области.

Важно понимать, что номинальная мощность заводов не означает, что вся она была утрачена в результате атак. Реальные последствия зависят от характера повреждений, пораженных установок и продолжительности простоя предприятий.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление компании Fire Point.

Украина атаковала НПЗ в Рязанской области — Asharq Al-Awsat.

В РФ дроны массово атаковали Санкт-Петербург и поразили Киришский НПЗ.

Видео: На Омском НПЗ в России вспыхнул пожар после атаки дронов.

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