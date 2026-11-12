Ukraiński spadochroniarz o pseudonimie „Diament” podczas swojej pierwszej misji bojowej uratował życie rannemu koledze, zakładając mu w porę opaskę uciskową. Później, dzięki doświadczeniu w budownictwie, urządził podziemne schronienie, którego rosyjski rozpoznanie lotnicze nie było w stanie wykryć przez dwa miesiące.

Podczas pierwszej misji bojowej „Diament” zauważył, że jego kolega odniósł rany od odłamków i mocno krwawi. Żołnierz natychmiast założył opaskę uciskową, co pomogło uratować życie rannemu.

„Już podczas pierwszej akcji wykazałem się silną samodyscypliną. Zauważyłem, że mój kolega mocno krwawi, natychmiast założyłem mu opaskę uciskową, a co najważniejsze – właśnie to pozwoliło mu przeżyć” – wspomina spadochroniarz.

„Diament” pochodzi z obwodu donieckiego. Przed pełną inwazją pracował jako kierownik budowy, gdzie przyzwyczaił się do skrupulatnego planowania pracy, oceny ryzyka i ponoszenia odpowiedzialności za wynik. Po dołączeniu do 77. brygady te umiejętności zawodowe przydały mu się już na linii frontu.

W szczególności żołnierz zaczął badać, jak głęboko pociski moździerzowe mogą wnikać w grunt, aby lepiej zrozumieć zasady budowania umocnień.

Po pierwszych zaciętych szturmach dołączył do grupy umacniającej pozycje. Podczas przygotowywania jednej z pozycji żołnierz sił desantowych ocenił teren i stan istniejącej kryjówki oraz zaproponował sposoby jej ulepszenia.

Wraz z towarzyszami broni żołnierze stworzyli rozgałęzioną podziemną kryjówkę, która zapewniała ochronę personelowi. Dzięki przemyślanemu kamuflażowi rosyjski rozpoznanie lotnicze nie było w stanie wykryć tej pozycji przez dwa miesiące.

„Diament” rozumiał, że nawet niezawodne schronienie nie gwarantuje bezpieczeństwa podczas wyjść bojowych. Dlatego do przygotowywania ekwipunku zawsze podchodził praktycznie: zabierał niezbędny zapas amunicji, wodę i trochę jedzenia, unikając zbędnego obciążenia.

Jak sam mówił, w krytycznej sytuacji decydujące znaczenie mogą mieć zaledwie sekundy, a przeładowany ekwipunek ogranicza mobilność żołnierza.

Zmieniało się również jego podejście do niebezpieczeństwa. Podczas pierwszej akcji bojowej spadochroniarz nie do końca zdawał sobie sprawę, z czym będzie musiał się zmierzyć.

Natomiast podczas kolejnej akcji oczyszczania strach był odczuwalny znacznie ostrzej. Zrozumiał, jakie są rzeczywiste zagrożenia i jak szybko sytuacja może się zmienić.

Żołnierz widział, jak z powodu silnego stresu niektórzy koledzy wpadali w odrętwienie i na pewien czas tracili zdolność do działania. W takich sytuacjach starał się pomóc im opanować się i powrócić do wykonywania zadania.

W przekonaniu spadochroniarza nie należy potęgować paniki gwałtownymi działaniami — ważne jest, aby znaleźć sposób na przywrócenie człowiekowi samokontroli.

„W naszej pracy najważniejsze jest prawidłowe sformułowanie zadania, zrozumienie, co należy zrobić, oraz zgranie grupy. Kiedy wszyscy rozumieją swoją rolę, kiedy wszyscy są gotowi wspierać się nawzajem i osłaniać – to gwarancja pomyślnego wykonania zadania” – podkreśla żołnierz.

Aby lepiej rozumieć ludzi, z którymi mu się pracuje, „Diament” uważnie obserwuje ich charaktery, reakcje i zachowanie w sytuacjach krytycznych.

Interesuje się psychologią człowieka również w wolnym czasie. W szczególności pasjonuje się numerologią, analizuje daty urodzenia i poszukuje powiązań między liczbami a cechami osobowości.

Jednak jego zdaniem to właśnie warunki wojenne najlepiej ujawniają prawdziwą naturę człowieka.

„Wojna obnaża człowieka psychicznie, od razu staje się jasne, kto jest kim i komu można zaufać” – wyjaśnia żołnierz. „Strach to coś normalnego. Ale strach powinien cię chronić, ratować ci życie” – dodaje.

Historię tego żołnierza opowiedziano w 77. Oddzielnej Brygadzie Powietrznodesantowej Naddnieprskiej 7. Korpusu Wojsk Desantowo-Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Przypomnijmy, że Miroshka, starszy technik ds. eksploatacji samolotów F-16 w 107. skrzydle lotniczym, początkowo marzył o zostaniu pilotem myśliwca.

Czytaj nas na