Десантник «Диамант» спас товарища с помощью турникет и устроил укрытие, которое не смогли обнаружить дроны

Украинский десантник с позывным «Диамант» во время первого боевого выхода спас жизнь раненому товарищу, вовремя наложив турникет. Впоследствии, благодаря опыту работы в строительстве, он обустроил подземное укрытие, которое российская аэроразведка не смогла обнаружить в течение двух месяцев.

Во время первого боевого выхода «Диамант» заметил, что его сослуживец получил осколочные ранения и у него сильное кровотечение. Военный мгновенно наложил турникет, что помогло спасти жизнь раненому.

«На первом выходе у меня уже была стойкая самодисциплина. Я увидел, что у сослуживца сильное кровотечение, сразу наложил ему жгут, и самое главное — именно это позволило ему выжить», — вспоминает десантник.

«Диамант» родом из Донецкой области. До полномасштабного вторжения он работал прорабом на стройке, где привык тщательно планировать работу, оценивать риски и отвечать за результат. После присоединения к 77-й бригаде эти профессиональные навыки пригодились ему уже на передовой.

В частности, военный начал изучать, насколько глубоко минометные снаряды могут проникать в грунт, чтобы лучше понимать принципы обустройства защитных сооружений.

После первых ожесточённых штурмов он вошёл в группу закрепления. Во время обустройства одной из позиций десантник оценил местность и состояние имеющегося укрытия и предложил варианты его усовершенствования.

Вместе с сослуживцами военные создали разветвленное подземное укрытие, которое обеспечивало защиту личного состава. Благодаря продуманной маскировке российская аэроразведка не могла обнаружить эту позицию в течение двух месяцев.

«Диамант» понимал, что даже надёжное укрытие не гарантирует безопасности во время боевых выходов. Поэтому к подготовке снаряжения он всегда подходил практично: брал необходимый боекомплект, воду и немного еды, избегая лишнего веса.

По его словам, в критической ситуации решающими могут стать считанные секунды, а перегруженное снаряжение ограничивает подвижность военного.

Менялось и его отношение к опасности. Во время первого боевого выхода десантник ещё не до конца осознавал, с чем придётся столкнуться.

Зато во время следующей зачистки страх ощущался гораздо острее. Пришло понимание реальных угроз и того, насколько быстро может измениться ситуация.

Военный видел, как из-за сильного стресса некоторые сослуживцы впадали в ступор и на время теряли способность действовать. В таких ситуациях он пытался помочь им взять себя в руки и вернуться к выполнению задачи.

По мнению десантника, не стоит усугублять панику резкими действиями — важно найти способ вернуть человеку самоконтроль.

«В нашей работе главное — правильная постановка задачи, понимание того, что нужно делать, и слаженность группы. Когда все понимают свою роль, когда все готовы поддержать и прикрыть друг друга — это залог успешного выполнения задачи», — подчеркивает военный.

Чтобы лучше понимать людей, с которыми приходится работать, «Диамант» внимательно наблюдает за их характерами, реакциями и поведением в критических ситуациях.

Он интересуется человеческой психологией и в свободное время. В частности, увлекается нумерологией, анализирует даты рождения и ищет связи между числами и личными чертами.

Однако, по его мнению, лучше всего человека раскрывают именно обстоятельства войны.

«Война обнажает человека психологически, сразу становится понятно, кто есть кто и кому можно доверять, — объясняет военный. — Страх — это нормально. Но страх должен тебя защитить, сохранить тебе жизнь», — говорит он.

Историю военного рассказали в 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригаде 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Напомним, Мирошка, старший техник по эксплуатации самолетов F-16 107-го авиакрыла, сначала мечтал стать пилотом истребителя.

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