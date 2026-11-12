一位代号为“钻石”的乌克兰空降兵在首次作战行动中，及时为受伤的战友绑上止血带，挽救了他的生命。 随后，凭借其建筑经验，他修筑了一处地下掩体，该掩体在两个月内均未被俄罗斯空中侦察部队发现。

在首次作战行动中，“钻石”发现一名战友遭受弹片伤并出现大量出血。他当即为其绑上止血带，成功挽救了伤员的生命。

“在首次出击时，我已经具备了坚定的自律性。我看到战友大量出血，立刻为他绑上了止血带，最重要的是——正是这一举动让他得以生还，”这位空降兵回忆道。

“钻石”来自顿涅茨克州。在全面入侵发生前，他曾在建筑工地担任施工负责人，习惯于周密规划工作、评估风险并为结果负责。 加入第77旅后，这些专业技能在前线派上了大用场。

特别是，他开始研究迫击炮弹能穿透地面的深度，以便更好地理解构筑防御工事的原理。

经历了最初几场激烈的突击战后，他被编入巩固小组。在修筑某处阵地时，这位空降兵对地形和现有掩体的状况进行了评估，并提出了改进方案。

他与战友们共同建造了一处错综复杂的地下掩体，为官兵提供了有效保护。得益于周密的伪装，俄罗斯空中侦察在两个月内都未能发现该阵地。

“钻石”深知，即便是最坚固的掩体也无法保证作战行动中的绝对安全。因此，他在准备装备时始终秉持务实态度：只携带必要的弹药、饮用水和少量食物，避免多余的负重。

据他所说，在危急关头，几秒钟都可能决定成败，而装备过重会限制士兵的机动性。

他对危险的态度也在发生变化。在第一次作战行动中，这位空降兵还未能完全意识到自己将面临什么。

但在随后的清剿行动中，恐惧感却变得异常强烈。他开始真正认识到现实中的威胁，以及局势可能在多短的时间内急剧变化。

这名士兵目睹过，由于承受巨大压力，一些战友会陷入呆滞状态，暂时丧失行动能力。在这种情况下，他会尽力帮助他们重拾镇定，重新投入任务。

这位空降兵坚信，不应通过激进的行动加剧恐慌——关键是要找到帮助他人恢复自控力的方法。

“在我们的工作中，最重要的是正确设定任务目标、明确该做什么，以及团队的协调一致。当每个人都清楚自己的角色，当所有人都准备好互相支持和掩护时——这就是成功完成任务的关键，”这位军人强调道。

为了更好地理解共事伙伴，“钻石”会仔细观察他们在关键时刻的性格、反应和行为表现。

他在业余时间也对人类心理学很感兴趣。特别是，他热衷于命理学，分析出生日期，并探索数字与个人特质之间的联系。

不过，在他看来，战争环境才是最能揭示一个人真实面貌的。

“战争会剥去人的心理伪装，让人立刻看清谁是谁，谁值得信赖，”这位军人解释道。“恐惧是正常的。但恐惧应该保护你，保住你的性命，”他说。

这位军人的故事来自乌克兰武装部队第7空降突击军第7军团第77独立空降旅。

值得一提的是，第107航空联队F-16战机高级维护技师米罗什卡，最初曾梦想成为一名战斗机飞行员。

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