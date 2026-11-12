Zełenski poinformował o poważnych zakłóceniach w działaniu systemu Starshield wzdłuż linii frontu

Ukraińskie oddziały odnotowują znaczne zakłócenia w działaniu systemu satelitarnego Starshield na całej linii frontu oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o tym 12 listopada po wysłuchaniu raportów ministra obrony Jewhenija Chmary oraz głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy Mykoły Drapatego.

Zełenski zaznaczył, że problemy obserwuje się już od kilku dni. W szczególności ukraińskie siły zbrojne wykryły systemowe ograniczenie prędkości Starshield do 161 km/h (100 mil na godzinę).

„Ukraińskie siły zbrojne sprawdziły już okoliczności tego zdarzenia i nie są to przypadkowe błędy, lecz systemowe ograniczenie prędkości” – podkreślił prezydent.

Według niego takie ograniczenia utrudniają przede wszystkim przechwytywanie rosyjskich dronów odrzutowych. Środki bojowe nie są w stanie osiągnąć wystarczającej prędkości i na czas dogonić celów powietrznych.

Prezydent poinformował, że z tego powodu odnotowuje się już trafienia rosyjskich dronów. Podkreślił, że ograniczenia te pomagają Rosji w zadawaniu większej liczby uderzeń na Ukrainę i zwiększają liczbę ofiar wśród ludności cywilnej.

„Niestety, pomaga to Rosjanom zabijać więcej Ukraińców i zadawać Ukrainie więcej celnych uderzeń” – oświadczył Zełenski.

Głowa państwa dodała, że Ukraina stara się wyjaśnić wszystkie okoliczności tej sytuacji ze stroną amerykańską.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump osobiście zadzwonił do założyciela firmy SpaceX, Elona Muska, z żądaniem zniesienia ograniczeń prędkości i działania Starshield – wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink przeznaczonego dla ukraińskich sił zbrojnych.

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