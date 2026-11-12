泽连斯基通报了前线沿线Starshield系统出现的大规模故障

乌克兰部队在整个前线以及临时被占领土上，均监测到Starshield卫星系统出现严重中断。 总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月12日在听取国防部长叶夫根尼·赫马拉和乌克兰武装部队总司令米哈伊尔·德拉帕托的汇报后，发表了上述声明。

泽连斯基指出，这些问题已持续数日。特别是，乌克兰军方发现“Starshield”系统存在速度限制，上限为161公里/小时（100英里/小时）。

“乌克兰军方已核查了相关情况，这并非偶然错误，而是系统性的速度限制，”总统强调道。

据他介绍，此类限制首先会增加拦截俄罗斯喷气式无人机的难度。打击武器无法达到足够的速度，也无法及时追上空中目标。

总统表示，正因如此，已记录到俄罗斯无人机击中目标的情况。他强调，这些限制助长了俄罗斯对乌克兰发动更多袭击，并导致平民伤亡人数增加。

“遗憾的是，这助长了俄军杀害更多乌克兰人并向乌克兰发动更多精准打击，”泽连斯基表示。

这位国家元首补充道，乌克兰正试图与美方共同查明事件的全部情况。

需要指出的是，美国总统唐纳德·特朗普曾亲自致电SpaceX公司创始人埃隆·马斯克，要求取消针对乌克兰军方使用的Starshield（即星链卫星系统的军用版本）的速度限制和运行限制。

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