Зеленский сообщил о масштабных сбоях в работе Starshield вдоль линии фронта

Украинские подразделения фиксируют значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield по всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Об этом президент Владимир Зеленский заявил 12 ноября после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Зеленский отметил, что проблемы наблюдаются уже несколько дней. В частности, украинские военные обнаружили системное ограничение скорости Starshield на уровне 161 км/ч (100 миль в час).

«Украинские военные уже проверили обстоятельства этого, и это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости», — подчеркнул президент.

По его словам, такие ограничения прежде всего затрудняют перехват российских реактивных дронов. Средства поражения не могут развивать достаточную скорость и вовремя догонять воздушные цели.

Президент сообщил, что из-за этого уже фиксируются попадания российских беспилотников. Он подчеркнул, что ограничения помогают России наносить больше ударов по Украине и увеличивают количество жертв среди гражданского населения.

«К сожалению, это помогает россиянам убивать больше украинцев и наносить по Украине больше точных ударов», — заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина пытается выяснить все обстоятельства ситуации с американской стороной.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично позвонил основателю компании SpaceX Илону Маску с требованием отменить ограничения скорости и работы Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink для украинских военных.

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