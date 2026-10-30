Інспектор Пентагону відхилив запит щодо роботи Starlink в Україні — Interia

Головний інспектор Пентагону США відхилив запит дев’ятьох членів Конгресу щодо розслідування недавніх обмежень у роботі супутникових сервісів Starlink і Starshield, які надаються Україні. Про це повідомляє Interia з посиланням на Associated Press.

Запит дев’ятьох законодавців

Звернення про перевірку підготували чотири республіканці та п’ять демократів. Головний інспектор Пентагону заявив, що на запитання законодавців краще зможуть відповісти Повітряні сили США.

Як повідомив AP співробітник Конгресу, ознайомлений зі справою, рішення інспектора сприйняли як відмову від розслідування, хоча він мав для цього належні можливості. За даними агентства, це рішення викликало серед законодавців занепокоєння щодо небажання військових і незалежного інспектора протидіяти впливу глави SpaceX Ілона Маска на комунікації в оборонному секторі.

Реакція сенаторки

Сенаторка-демократка Джин Шахін, яка підтримала запит, розкритикувала це рішення. За її словами, необхідне незалежне розслідування, щоб встановити відповідальність і не допустити повторення такої ситуації.

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Шахін також заявила, що адміністрація президента Дональда Трампа та SpaceX надали суперечливі версії причин обмежень супутникового зв’язку. Вона наголосила на важливості перевірки перебоїв у роботі систем, від яких Україна залежить для захисту цивільного населення.

Позиції SpaceX і української влади

Ілон Маск визнав, що SpaceX обмежила зону покриття Starlink в Україні, пояснивши це нібито порушенням умов користування сервісом. Українська влада ці твердження категорично заперечила.

Маск також стверджував, що уряд США контролював усі зміни, пов’язані з програмою Starshield. Президент Трамп заявив, що не наказував запроваджувати обмеження, тоді як віцепрезидент Джей Ді Венс припустив, що Білий дім координував дії з Маском.

Президент України Володимир Зеленський у неділю повідомив, що Starlink знову почав працювати за швидкості понад 160 км/год. Interia також зазначає, що у 2022 році Маск наказав відключити доступ до Starlink у Херсонській і Донецькій областях, пояснюючи це побоюваннями щодо можливої ескалації з боку росії.

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