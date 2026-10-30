Главный инспектор Пентагона США отклонил запрос девяти членов Конгресса о расследовании недавних ограничений в работе спутниковых сервисов Starlink и Starshield, предоставляемых Украине. Об этом сообщает Interia со ссылкой на Associated Press.

Запрос девяти законодателей

Обращение о проведении проверки подготовили четыре республиканца и пять демократов. Главный инспектор Пентагона заявил, что на вопросы законодателей лучше смогут ответить Военно-воздушные силы США.

Как сообщил AP сотрудник Конгресса, знакомый с ситуацией, решение инспектора восприняли как отказ от расследования, хотя у него были соответствующие полномочия для этого. По данным агентства, это решение вызвало у законодателей обеспокоенность нежеланием военных и независимого инспектора противодействовать влиянию главы SpaceX Илона Маска на коммуникации в оборонном секторе.

Реакция сенатора

Сенатор-демократ Джин Шахин, поддержавшая запрос, раскритиковала это решение. По ее словам, необходимо независимое расследование, чтобы установить ответственность и не допустить повторения такой ситуации.

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Шахин также заявила, что администрация президента Дональда Трампа и SpaceX предоставили противоречивые версии причин ограничений спутниковой связи. Она подчеркнула важность проверки сбоев в работе систем, от которых Украина зависит для защиты гражданского населения.

Позиции SpaceX и украинских властей

Илон Маск признал, что SpaceX ограничила зону покрытия Starlink в Украине, объяснив это якобы нарушением условий использования сервиса. Украинские власти категорически опровергли эти утверждения.

Маск также утверждал, что правительство США контролировало все изменения, связанные с программой Starshield. Президент Трамп заявил, что не приказывал вводить ограничения, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс предположил, что Белый дом координировал действия с Маском.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье сообщил, что Starlink снова начал работать при скорости более 160 км/ч. Interia также отмечает, что в 2022 году Маск приказал отключить доступ к Starlink в Херсонской и Донецкой областях, объяснив это опасениями по поводу возможной эскалации со стороны россии.

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