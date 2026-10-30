美国五角大楼总监察长驳回了9名国会议员提出的请求，该请求要求调查近期向乌克兰提供的Starlink和Starshield卫星服务所受到的限制。据Interia报道，消息援引美联社。

9名议员的请求

这项审查请求由4名共和党人和5名民主党人提出。五角大楼总监察长表示，美国空军能够更好地回答议员们的问题。

一名了解此事的国会工作人员向美联社表示，监察长的决定被视为拒绝展开调查，尽管他拥有这样做的适当权限。据该通讯社报道，这一决定引发议员们对军方和独立监察长不愿应对SpaceX负责人埃隆·马斯克对国防领域通信影响力的担忧。

参议员的反应

支持该请求的民主党参议员珍妮·沙欣批评了这一决定。她表示，需要进行独立调查，以确定责任并防止此类情况再次发生。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

沙欣还表示，唐纳德·特朗普总统的政府和SpaceX对限制卫星通信的原因给出了相互矛盾的说法。她强调，核查这些系统的运行中断至关重要，乌克兰依赖这些系统来保护平民。

SpaceX和乌克兰当局的立场

埃隆·马斯克承认，SpaceX限制了Starlink在乌克兰的覆盖范围，并解释称这是由于涉嫌违反该服务的使用条款。乌克兰当局断然否认了这些说法。

马斯克还声称，美国政府控制了与Starshield项目相关的所有变更。特朗普总统表示，他没有下令实施限制；而副总统J.D.万斯则暗示，白宫与马斯克协调了行动。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基周日表示，Starlink已恢复在超过160公里/小时的速度下运行。Interia还指出，2022年，马斯克下令关闭赫尔松州和顿涅茨克州的Starlink接入，解释称这是出于对俄罗斯可能升级局势的担忧。

关注我们在