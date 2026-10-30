Główny inspektor Pentagonu USA odrzucił wniosek dziewięciu członków Kongresu o zbadanie niedawnych ograniczeń w działaniu usług satelitarnych Starlink i Starshield, świadczonych Ukrainie. Poinformowała o tym Interia, powołując się na Associated Press.

Wniosek dziewięciu ustawodawców

Wniosek o przeprowadzenie kontroli przygotowało czterech republikanów i pięciu demokratów. Główny inspektor Pentagonu oświadczył, że na pytania ustawodawców lepiej będą mogły odpowiedzieć Siły Powietrzne USA.

Jak powiedział AP pracownik Kongresu zaznajomiony ze sprawą, decyzję inspektora odebrano jako odmowę przeprowadzenia dochodzenia, choć miał on ku temu odpowiednie uprawnienia. Według agencji decyzja ta wzbudziła wśród ustawodawców obawy dotyczące niechęci wojska i niezależnego inspektora do przeciwdziałania wpływowi szefa SpaceX Elona Muska na łączność w sektorze obronnym.

Reakcja senator

Demokratyczna senator Jeanne Shaheen, która poparła wniosek, skrytykowała tę decyzję. Jej zdaniem konieczne jest niezależne dochodzenie, aby ustalić odpowiedzialność i nie dopuścić do powtórzenia się takiej sytuacji.

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Shaheen oświadczyła również, że administracja prezydenta Donalda Trumpa i SpaceX przedstawiły sprzeczne wersje przyczyn ograniczeń łączności satelitarnej. Podkreśliła znaczenie zbadania zakłóceń w działaniu systemów, od których Ukraina zależy w ochronie ludności cywilnej.

Stanowiska SpaceX i władz ukraińskich

Elon Musk przyznał, że SpaceX ograniczyło obszar zasięgu Starlinka w Ukrainie, tłumacząc to rzekomym naruszeniem warunków korzystania z usługi. Władze ukraińskie kategorycznie zaprzeczyły tym twierdzeniom.

Musk twierdził również, że rząd USA kontrolował wszystkie zmiany związane z programem Starshield. Prezydent Trump oświadczył, że nie nakazał wprowadzenia ograniczeń, podczas gdy wiceprezydent J.D. Vance zasugerował, że Biały Dom koordynował działania z Muskiem.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę, że Starlink ponownie zaczął działać przy prędkości przekraczającej 160 km/h. Interia zauważa również, że w 2022 roku Musk nakazał wyłączyć dostęp do Starlinka w obwodach chersońskim i donieckim, tłumacząc to obawami przed możliwą eskalacją ze strony Rosji.

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