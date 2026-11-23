За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ещё 2 471 российского военнослужащего. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновлённую статистику потерь противника.

Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 ноября потеряла:

личного состава – около 1 639 641 (+2 471) человек;

танков – 12 492 (+5);

боевых бронированных машин – 25 941 (+18);

артиллерийских систем – 52 731 (+70);

РСЗО – 2 298 (+3);

средств ПВО – 1 768 (+1);

самолетов – 452;

вертолетов – 356;

наземных робототехнических комплексов – 3 213 (+4);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 618 262 (+1 459);

крылатых ракет – 5 278;

кораблей/катеров – 35;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 178 713 (+651);

специальной техники – 4 932 (+7).

Источник: Генштаб

Напомним, на Покровском направлении военнослужащие 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Национальной гвардии Украины сорвали очередную попытку российских оккупантов штурмовать украинские позиции с привлечением бронетехники и мотоциклов.

За прошедшие сутки 21 ноября российская армия потеряла в войне против Украины ещё около 2310 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения потери личного состава РФ, по оценке Генерального штаба ВСУ, достигли примерно 1 миллиона 637 тысяч человек.

В Черниговской области мобильная огневая группа 105-го пограничного отряда имени князя Владимира сбила российскую малогабаритную крылатую ракету «Филин». Для поражения воздушной цели военные применили автоматизированный комплекс.

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