Генеральный штаб обновил данные о потерях армии РФ по состоянию на 23 ноября
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ещё 2 471 российского военнослужащего. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновлённую статистику потерь противника.
Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 639 641 (+2 471) человек;
- танков – 12 492 (+5);
- боевых бронированных машин – 25 941 (+18);
- артиллерийских систем – 52 731 (+70);
- РСЗО – 2 298 (+3);
- средств ПВО – 1 768 (+1);
- самолетов – 452;
- вертолетов – 356;
- наземных робототехнических комплексов – 3 213 (+4);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 618 262 (+1 459);
- крылатых ракет – 5 278;
- кораблей/катеров – 35;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 178 713 (+651);
- специальной техники – 4 932 (+7).
Источник: Генштаб
Напомним, на Покровском направлении военнослужащие 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Национальной гвардии Украины сорвали очередную попытку российских оккупантов штурмовать украинские позиции с привлечением бронетехники и мотоциклов.
За прошедшие сутки 21 ноября российская армия потеряла в войне против Украины ещё около 2310 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения потери личного состава РФ, по оценке Генерального штаба ВСУ, достигли примерно 1 миллиона 637 тысяч человек.
В Черниговской области мобильная огневая группа 105-го пограничного отряда имени князя Владимира сбила российскую малогабаритную крылатую ракету «Филин». Для поражения воздушной цели военные применили автоматизированный комплекс.