Mieszkańców Chersoniu wezwano, by nie wychodzili na ulice z powodu intensywnych ataków ze strony Rosji

12 listopada rosyjskie wojska od samego rana intensywnie ostrzeliwują Cherson z artylerii lufowej i rakietowej, a także atakują miasto za pomocą dronów. Ze względu na dużą intensywność ataków wroga wzywa się mieszkańców do powstrzymania się od wychodzenia na ulice.

„Dzisiaj odnotowujemy dużą intensywność rosyjskich ataków na Cherson. Od samego rana wróg atakuje miasto przy użyciu artylerii lufowej i rakietowej, a także za pomocą dronów” – poinformował szef obwodowej administracji wojskowej w Chersoniu Aleksander Prokudin.

Ponadto szef administracji wojskowej zwrócił się do lokalnych mieszkańców z prośbą, aby bez pilnej potrzeby nie wychodzili na ulice i przebywali w schronach lub innych bezpiecznych miejscach.

Źródło: Prokudin na Telegramie.

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