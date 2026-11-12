Херсонців закликали не виходити на вулицю через масовані атаки РФ

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12 листопада російські війська від самого ранку інтенсивно обстрілюють Херсон зі ствольної та реактивної артилерії, а також атакують місто безпілотниками. Через високу інтенсивність ворожих ударів жителів закликають утриматися від виходу на вулицю.

“Сьогодні фіксуємо високу інтенсивність російських ударів по Херсону. Від самого ранку ворог атакує місто зі ствольної та реактивної артилерії, а також за допомогою безпілотників”, - повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Також керівник ОВА звернувся до місцевих жителів із проханням без нагальної потреби не виходити на вулицю та перебувати в укритті або іншому безпечному місці.

Джерело: Прокудін в Telegram.

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