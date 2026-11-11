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Сьогодні виповнюється рівно чотири роки від дня, який для багатьох українців залишається одним із найпам'ятніших в цій війні. 11 листопада 2022 року Збройні Сили України увійшли до Херсона — єдиного обласного центру, який російським військам вдалося захопити після повномасштабного вторгнення і який вони згодом були змушені залишити.

Звісно, до цього були й інші окуповані обласні центри та центри регіонів: Сімферополь, Севастополь, Донецьк, Луганськ. Але це була історія іншого витка війни, яка почалася задовго до 2022 року. Херсон же став, по суті, єдиним по-справжньому вагомим «трофеєм» Путіна у цій війні — і він його втратив.

Ті дні пам'ятаються добре: загальне піднесення, сльози радості містян на херсонських вулицях, обійми з військовими, українські прапори над будівлями, тощо. Здавалося, перемога вже близько і що війна незабаром закінчиться. Але звільнення населеного пункту, на жаль, не принесло миру його мешканцям. Росія продовжує терор міста і людей, яких вважає «своїми», а в окремих районах Херсона навіть просто вийти на вулицю досі означає цілком конкретний ризик для життя.

Ретроспектива тих подій доводить: домовлятися потрібно було саме тоді. Це була точка максимальної сили України і максимальної слабкості путінського режиму в цій війні. Але про переговори на такому піднесенні ніхто серйозно не думав. Тож війна продовжилася — і триває досі.

І все ж для херсонців сьогодні свято, адже чотири роки тому їхнє місто повернулося додому. Як захопили Херсон, як він жив в окупації, яким чином вдалося його звільнити і що там відбувається тепер, чотири роки потому? Детальніше — в матеріалі UA.News.

8,5 місяців окупації: як РФ захопила й утримувала Херсон

Херсон був окупований з перших днів повномасштабного вторгнення, вже 3 березня 2022 року. Місто перебувало під контролем російських військ близько 8,5 місяців, і цей період став для його мешканців серйозним випробуванням. Окупаційна влада одразу почала встановлювати свої правила. Тих, хто відмовлявся співпрацювати, могли чекати фільтраційні заходи, незаконні затримання, а часом і вбивства. Жінок, а подекуди й навіть чоловіків, в якості «міри впливу» могли зґвалтувати.

Репресивна машина запрацювала з перших днів окупації. Десятки людей були вбиті за інакодумство, багато хто досі вважається зниклим безвісти. Фільтраційні процедури проводилися прямо на вулицях: окупанти зупиняли маршрутки, тролейбуси, автобуси, перевіряли документи, а тих, хто викликав підозру, вивозили до катівень. Люди жили в постійному страху за себе, за дітей, за батьків, тощо. Багато хто намагався виїхати, але це було небезпечно, а часом і просто неможливо.



Ситуація з комунальними послугами погіршувалася з кожним місяцем. Спершу зник інтернет, потім почалися перебої з водою, згодом зникли світло і зв'язок. Окупанти вивозили все, що могли: карети швидкої допомоги, пожежні машини, автобуси, побутову техніку, обладнання, труби, метал, зерно, навіть культурні цінності з музеїв. Херсон поступово втрачав ознаки нормального життя.

Але найгірше сталося восени 2022 року, коли ЗСУ вже наближалися до міста. Окупанти готувалися до відходу таким чином, щоб завдати максимальної шкоди буквально всьому живому. Перед відступом вони підірвали ТЕЦ і повністю знищили трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала енергоживлення правобережжя Херсонської та значної частини Миколаївської області. Були знищені три магістральні лінії електропередачі, підірвані водоканал і котельні. Місто залишалося без тепла, світла і води — і це було зроблено навмисно, в рамках реалізації тактики «випаленої землі», щоб максимально ускладнити життя тим, хто залишився, і тим, хто прийде.



Як звільняли Херсон: операція, що змусила ворога відступити

Звільнення Херсона не було випадковістю чи раптовим проривом. Це була ретельно спланована наступальна операція, яка тривала місяцями. Наступ на Херсонському напрямку розпочався наприкінці серпня 2022 року, ще напередодні Харківської наступальної операції. Ще з середини червня в медіа почали з'являтися повідомлення про те, що масштабний наступ Сил оборони відбудеться саме на Херсонщині. Ці повідомлення, неодноразово повторювані, мали на меті ввести ворога в оману і змусити його перекинути резерви на Південь, знявши їх з інших ділянок — насамперед з Харківської області. І це спрацювало: росіяни справді очікували головного удару на Півдні.

Наступ на Херсонщині відбувався в три етапи. Українські війська посилювали тиск на ворожі позиції, одночасно руйнуючи логістичне забезпечення угруповання російських військ на правобережжі Дніпра. Вже до 5 вересня 2022 року вдалося визволити Новодмитрівку, Архангельське, Томину Балку, Правдине, Тернові Поди, Високопілля та створити плацдарм на східному березі річки Інгулець у районі Білогірки. Кожен звільнений населений пункт наближав момент, коли росіяни зрозуміють: утримати Херсон їм не вдасться.

Свою роль у цій операції відіграла легендарна Чорнобаївка — село під Херсоном, що стало відомим далеко за межами області. Російські війська намагалися використовувати його як плацдарм для оборони, але щоразу зазнавали значних втрат. Українська артилерія знищувала скупчення ворожої техніки, склади боєприпасів і командні пункти. Чорнобаївка декілька разів переходила з рук в руки, але зрештою опинилася під контролем ЗСУ.



Не менш важливим фактором було знищення логістики. Антонівський міст — головна переправа через Дніпро — перебував під постійним вогневим контролем Сил оборони. В ніч на 10 листопада окупанти самі підірвали його, щоб ускладнити просування ЗСУ, але це вже не могло врятувати їхнє угруповання. Російські війська опинилися в складному становищі: з одного боку — український наступ, з іншого — зруйновані переправи через Дніпро. Постачання боєприпасів, продовольства і підкріплень стало неможливим. Тож командування РФ ухвалило рішення про відступ.

Вранці 11 листопада 2022 року ЗСУ увійшли до Херсона, Берислава і Чорнобаївки та вийшли на лінію Дніпра. Міських боїв за Херсон фактично не було: росіяни відійшли, так і не наважившись на вуличні протистояння. Тож Сили оборони просто зайшли в місто і фактично на цьому все. Загалом же в результаті Херсонської наступальної операції підрозділи українських сил просунулися на відстань до 40 км, звільнили територію площею до 5700 км² і визволили до 200 населених пунктів.

Це був дуже серйозний військовий успіх і символ того, що Україна здатна повертати своє. Тоді, у листопаді 2022-го, багатьом здавалося, що це — початок кінця війни. Але, на превеликий жаль, все вийшло зовсім інакше.



Чотири роки потому: мир, який так і не настав

Сьогодні, чотири роки потому, Херсон залишається фронтовим містом. Лінія фронту відсунулася на лівий берег Дніпра, але росіяни не припинили терор. Вони продовжують щоденно обстрілювати місто з артилерії, руйнувати його КАБами і дронами. Окремою проблемою є саме FPV-дрони та їхнє справжнє «полювання» на цивільних. Окупанти цілеспрямовано атакують людей на велосипедах, у колясках, на зупинках, у маршрутках, а також комунальників, які забезпечують місто водою, світлом і газом. Це не випадкові жертви, а свідома стратегія знищення міста і його населення.

Така ж складна ситуація з базовими благами цивілізації. Стан речей зі світлом, водою і всім іншим коливається від просто поганої до катастрофічної в залежності від ситуації.

І все ж таки люди залишаються у місті. Вони не хочуть кидати свої домівки, бояться мародерства, не знають, де і за що житимуть в іншому місці, тощо. Евакуація досі доступна: і залізницею, і автотранспортом. Але ті, хто не поїхав з Херсону за всі ці роки, скоріше за все вже й не покинуть його, адже це їхній дім, як не крути, й іншого в них нема.



Підбиваючи підсумки, чотири роки потому після звільнення Херсона можна оцінити все те, що сталося, з певної дистанції. Повернення міста було дуже серйозним військовим, політичним і символічним успіхом України та її армії. Кажучи відверто, з тих пір ніяких настільки масштабних перемог Київ все ще не досягав. Але звільнення Херсона не стало початком миру: на жаль, це було початком наступного етапу війни, яка триває досі.

Ретроспективно стає зрозуміло: домовлятися потрібно було саме тоді, у листопаді 2022 року. Це була точка максимальної сили України і максимальної слабкості путінського режиму. Росія відступала на низці напрямків, її армія зазнавала відчутних втрат, логістика була зруйнована, тощо. Це був момент, коли можна було спробувати зафіксувати той status quo, який склався на той час. Але цього не сталося. Суспільство було на піднесенні, майже ніхто не хотів чути про компроміси та переговори (таких називали ледь не «зрадниками»), а політичне керівництво не знайшло в собі сили запропонувати непопулярні, але рятівні рішення.

Тож війна продовжилася і триває й досі. І як би вона не закінчилися, умови цього дуже, дуже гіпотетичного закінчення будуть значно гіршими для України, ніж вони могли бути в листопаді 2022-го. Бо час працює не на Київ. За цей же час Росія повністю відновила й модернізувала свою армію, знайшла нових союзників у вигляді КНДР, Ірану, Китаю тощо, адаптувалася до санкцій, etc. Тим часом як Україна сильно виснажується і тотально залежить від західної допомоги, яка стає дедалі менш стабільною.

Але сьогодні, як не крути, все ж свято: і для херсонців, і для багатьох українців загалом. Гіркота від ретроспективних оцінок не повинна його затьмарювати. Чотири роки тому Херсон повернувся додому. Для тисяч людей, які тоді вийшли на вулиці з українськими прапорами, це був неймовірно важливий момент — таким він залишається і зараз.

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