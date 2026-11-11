今天恰好是那个日子四周年，对许多乌克兰人来说，这一天仍是这场战争中最难忘的日子之一。 2022年11月11日，乌克兰武装部队进入赫尔松——这是俄罗斯军队在全面入侵后唯一成功占领的州首府，但随后他们被迫撤离。

当然，在此之前还有其他被占领的州首府和地区中心：辛菲罗波尔、塞瓦斯托波尔、顿涅茨克、卢甘斯克。 但那是战争另一阶段的故事，这场战争早在2022年之前就已打响。而赫尔松实际上成了普京在这场战争中唯一真正有分量的“战利品”——而他却失去了它。

那几天的情景至今记忆犹新：全城沸腾的喜悦，赫尔松街头市民喜极而泣的泪水，与士兵们的拥抱，建筑上飘扬的乌克兰国旗等等。当时似乎胜利近在咫尺，战争也即将结束。 但遗憾的是，这座城市的解放并未给居民带来和平。俄罗斯继续对这座城市及其被其视为“自己人”的居民实施恐怖统治，而在赫尔松的某些地区，至今仅仅是走上街头，就意味着生命面临着切实的危险。

对那些事件的回顾证明：当时本应进行谈判。那正是乌克兰在这场战争中实力最强、普京政权最弱的时候。但在那样的势头下，没有人认真考虑过谈判。 因此，战争持续了下来——并且至今仍在继续。

尽管如此，对赫尔松人来说，今天依然是个节日，因为四年前，他们的城市重归故土。赫尔松是如何被占领的？它在被占领期间的生活状况如何？又是如何成功解放的？四年后的今天，那里又发生了什么？更多详情请见UA.News的报道。

8.5个月的占领：俄罗斯如何占领并控制赫尔松

赫尔松自全面入侵伊始便遭占领，时间可追溯至2022年3月3日。 该市在俄军控制下约8.5个月，这段时期对当地居民来说是一场严峻的考验。占领当局立即开始推行自己的规则。 那些拒绝合作的人可能会面临“筛查”措施、非法拘留，有时甚至被杀害。妇女，有时甚至包括男子，可能会作为“施压手段”而遭到强奸。

镇压机器自占领伊始便开始运转。数十人因持不同政见而遭杀害，许多人至今仍被视为失踪。 筛查程序直接在街头进行：占领者拦截中巴、无轨电车和公交车，检查证件，并将可疑人员押往酷刑室。人们时刻生活在对自身、对子女、对父母等的恐惧之中。 许多人试图逃离，但这既危险，有时甚至根本无法实现。

公用事业服务

状况逐月恶化。起初是互联网中断，随后供水开始间歇性中断，后来电力和通信也相继中断。 占领者搜刮了所有能带走的东西：救护车、消防车、公交车、家用电器、设备、管道、金属、谷物，甚至还有博物馆里的文化珍品。赫尔松逐渐失去了正常生活的迹象。

但最糟糕的情况发生在2022年秋季，当时乌克兰武装部队已逼近该市。占领者为撤离做准备时，刻意对所有生物造成最大程度的破坏。 撤退前，他们炸毁了热电厂，并彻底摧毁了为赫尔松右岸及尼古拉耶夫州大部分地区供电的变电站。 三条主输电线路被摧毁，自来水厂和锅炉房也被炸毁。 整座城市陷入无暖气、无电力、无自来水的境地——这是蓄意为之，属于“焦土政策”的一部分，旨在最大限度地给留守者和未来到来的人们制造生活困难。

赫尔松

是如何被解放的：迫使敌人撤退的作战行动

赫尔松的解放并非偶然，也不是突如其来的突破。这是一场精心策划、持续数月的进攻行动。 对赫尔松方向的进攻始于2022年8月底，甚至早于哈尔科夫进攻行动之前。早在6月中旬，媒体就开始出现消息称，国防军的大规模进攻将正是在赫尔松地区展开。 这些被反复提及的消息旨在误导敌人，迫使其将预备队调往南部，从而从其他战区——尤其是哈尔科夫州——抽调兵力。 这一策略奏效了：俄军确实预期主攻方向会在南部。

对赫尔松州的进攻分三个阶段进行。乌克兰军队在加强对敌阵地的压力的同时，还摧毁了第聂伯河右岸俄军集团的后勤补给线。 截至2022年9月5日，乌军已成功解放诺沃德米特里夫卡、阿尔汉格尔斯克、托米纳巴尔卡、普拉夫迪内、特尔诺维波迪、维索科皮利亚，并在比利戈尔卡地区英古列茨河东岸建立了桥头堡。 每一个被解放的定居点，都让俄军更早地意识到：他们无法守住赫尔松。

在这场行动中，传奇的乔尔诺拜夫卡发挥了重要作用——这个位于赫尔松附近的村庄，其名声早已传遍该州以外的地区。俄军曾试图将其作为防御桥头堡，但每次都遭受了重大损失。 乌克兰炮兵摧毁了敌方装备集结点、弹药库和指挥所。乔尔诺拜夫卡数次易手，但最终落入乌克兰武装部队的控制之下。

摧毁后勤补给线

同样至关重要。安托尼夫斯基大桥——横跨第聂伯河的主要渡口——一直处于乌克兰国防军的持续火力控制之下。 11月10日夜间，占领军为阻碍乌克兰武装部队的推进，竟亲手炸毁了该桥，但这已无法挽救他们的部队。 俄军陷入了进退两难的境地：一方面面临乌克兰军队的进攻，另一方面通往第聂伯河的渡口已被摧毁。弹药、补给和增援的运输变得无法进行。因此，俄军指挥部决定撤退。

2022年11月11日清晨，乌克兰武装部队进入赫尔松、贝里斯拉夫和乔尔诺拜夫卡，并抵达第聂伯河防线。 赫尔松实际上并未发生城市巷战：俄军在未敢进行街头对抗的情况下便已撤离。因此，乌克兰国防军只是直接进入城市，战斗实际上就此结束。 总体而言，在赫尔松进攻作战中，乌克兰部队推进了40公里，收复了面积达5700平方公里的领土，并解放了多达200个居民点。

这是一次极其重大的军事胜利，也象征着乌克兰有能力夺回属于自己的领土。当时，在2022年11月，许多人认为这标志着战争即将结束。但令人极其遗憾的是，事态的发展却截然不同。



四年之后：迟迟未至的和平

如今，四年过去了，赫尔松依然是一座前线城市。前线已后撤至第聂伯河左岸，但俄军并未停止恐怖袭击。他们每天继续用火炮轰击这座城市，并用高爆炸弹和无人机对其进行破坏。 FPV无人机及其对平民的“猎杀”行为，更是个棘手的问题。 占领者有针对性地袭击骑自行车的人、坐婴儿车的人、在公交站等候的人、乘坐小巴的人，以及负责为城市提供水、电和燃气的公用事业工作人员。 这些并非偶然的伤亡，而是一种蓄意摧毁城市及其居民的战略。

在文明的基本福祉方面，情况同样严峻。电力、供水及其他各项服务的状况，根据具体情况的不同，从单纯的糟糕到灾难性的不等。

尽管如此，人们依然留在城里。他们不愿离开自己的家园，害怕遭劫掠，也不清楚在别处该去哪里生活、靠什么谋生等等。 目前仍有撤离途径：无论是铁路还是公路运输。但这些年来未曾离开赫尔松的人们，很可能再也不会离开了，毕竟无论怎么说，这里都是他们的家，而他们别无他处可去。



总而言之，在赫尔松解放四年后的今天，我们可以从一定的距离外客观评估所发生的一切。收复这座城市是乌克兰及其军队在军事、政治和象征意义上取得的重大胜利。 坦率地说，自那以后，基辅尚未取得过如此大规模的胜利。但赫尔松的解放并未成为和平的开端：遗憾的是，这标志着战争下一阶段的开始，而这场战争至今仍在持续。

回过头来看，事情就变得很清楚了：当时，也就是2022年11月，本应进行谈判。那正是乌克兰实力最强、普京政权最弱的时候。 俄罗斯在多个战线上节节败退，其军队遭受了重大损失，后勤补给体系遭到破坏等等。当时本可以尝试将当时形成的现状固定下来。但这一切都没有发生。 社会士气高涨，几乎没有人愿意听闻妥协和谈判（提议者甚至被斥为“叛徒”），而政治领导层却未能鼓起勇气提出那些虽不受欢迎但能挽救局势的解决方案。

因此，战争持续至今。无论战争最终如何结束，这种极其、极其假设性的结局对乌克兰而言，其条件都将远比2022年11月可能面临的状况要糟糕得多。因为时间并不站在基辅这边。 与此同时，俄罗斯已全面重建并现代化了其军队，在朝鲜、伊朗、中国等地找到了新的盟友，并适应了制裁等局面。 与此同时，乌克兰却已严重耗竭，且完全依赖于西方援助，而这种援助正变得越来越不稳定。

但今天，无论怎么说，终究是个值得庆祝的日子：对赫尔松人而言如此，对许多乌克兰人来说也是如此。回顾过去的苦涩不应蒙蔽这一时刻的光辉。 四年前，赫尔松重返故土。对于当时手持乌克兰国旗走上街头的成千上万民众而言，那是一个极其重要的时刻——时至今日，它依然如此。

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