Сегодня исполняется ровно четыре года со дня, который для многих украинцев остается одним из самых памятных в этой войне. 11 ноября 2022 года Вооруженные Силы Украины вошли в Херсон — единственный областной центр, который российским войскам удалось захватить после полномасштабного вторжения и который они впоследствии были вынуждены покинуть.

Конечно, до этого были и другие оккупированные областные центры и центры регионов: Симферополь, Севастополь, Донецк, Луганск. Но это была история другого этапа войны, начавшейся задолго до 2022 года. Херсон же стал, по сути, единственным по-настоящему весомым «трофеем» Путина в этой войне — и он его потерял.

Те дни запомнились хорошо: всеобщий подъем, слёзы радости горожан на улицах Херсона, объятия с военными, украинские флаги над зданиями и так далее. Казалось, победа уже близка и что война скоро закончится. Но освобождение населённого пункта, к сожалению, не принесло мира его жителям. Россия продолжает террор против города и людей, которых считает «своими», а в отдельных районах Херсона даже просто выйти на улицу до сих пор означает вполне конкретный риск для жизни.

Ретроспектива тех событий доказывает: договариваться нужно было именно тогда. Это был момент максимальной силы Украины и максимальной слабости путинского режима в этой войне. Но о переговорах на таком подъеме никто серьёзно не думал. Поэтому война продолжилась — и продолжается до сих пор.

И всё же для херсонцев сегодня праздник, ведь четыре года назад их город вернулся домой. Как захватили Херсон, как он жил в оккупации, каким образом удалось его освободить и что там происходит сейчас, четыре года спустя? Подробнее — в материале UA.News.

8,5 месяцев оккупации: как РФ захватила и удерживала Херсон

Херсон был оккупирован с первых дней полномасштабного вторжения, уже 3 марта 2022 года. Город находился под контролем российских войск около 8,5 месяцев, и этот период стал для его жителей серьёзным испытанием. Оккупационные власти сразу же начали устанавливать свои правила. Тех, кто отказывался сотрудничать, могли ждать фильтрационные меры, незаконные задержания, а порой и убийства. Женщин, а кое-где даже мужчин, в качестве «меры воздействия» могли изнасиловать.

Репрессивная машина заработала с первых дней оккупации. Десятки людей были убиты за инакомыслие, многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Фильтрационные процедуры проводились прямо на улицах: оккупанты останавливали маршрутки, троллейбусы, автобусы, проверяли документы, а тех, кто вызывал подозрение, вывозили в застенки. Люди жили в постоянном страхе за себя, за детей, за родителей и т. д. Многие пытались уехать, но это было опасно, а порой и просто невозможно.



Ситуация с коммунальными услугами ухудшалась с каждым месяцем. Сначала пропал интернет, затем начались перебои с водой, впоследствии исчезли свет и связь. Оккупанты вывозили всё, что могли: машины скорой помощи, пожарные машины, автобусы, бытовую технику, оборудование, трубы, металл, зерно, даже культурные ценности из музеев. Херсон постепенно терял признаки нормальной жизни.

Но хуже всего стало осенью 2022 года, когда ВСУ уже приближались к городу. Оккупанты готовились к отступлению так, чтобы нанести максимальный ущерб буквально всему живому. Перед отступлением они взорвали ТЭЦ и полностью уничтожили трансформаторную подстанцию, которая обеспечивала энергоснабжение правобережья Херсонской и значительной части Николаевской области. Были уничтожены три магистральные линии электропередачи, взорваны водоканал и котельные. Город остался без тепла, света и воды — и это было сделано намеренно, в рамках реализации тактики «выжженной земли», чтобы максимально осложнить жизнь тем, кто остался, и тем, кто придет.



Как освобождали Херсон: операция, заставившая врага отступить

Освобождение Херсона не было случайностью или внезапным прорывом. Это была тщательно спланированная наступательная операция, длившаяся месяцами. Наступление на Херсонском направлении началось в конце августа 2022 года, ещё накануне Харьковской наступательной операции. Ещё с середины июня в СМИ начали появляться сообщения о том, что масштабное наступление Сил обороны состоится именно в Херсонской области. Эти сообщения, неоднократно повторяемые, имели целью ввести врага в заблуждение и заставить его перебросить резервы на юг, сняв их с других участков — прежде всего из Харьковской области. И это сработало: россияне действительно ожидали главного удара на юге.

Наступление в Херсонской области проходило в три этапа. Украинские войска усиливали давление на вражеские позиции, одновременно разрушая логистическое обеспечение группировки российских войск на правом берегу Днепра. Уже к 5 сентября 2022 года удалось освободить Новодмитровку, Архангельское, Томину Балку, Правдино, Терновые Поды, Высокополье и создать плацдарм на восточном берегу реки Ингулец в районе Белогорки. Каждый освобожденный населенный пункт приближал момент, когда россияне поймут: удержать Херсон им не удастся.

Свою роль в этой операции сыграла легендарная Чернобаевка — село под Херсоном, ставшее известным далеко за пределами области. Российские войска пытались использовать его в качестве плацдарма для обороны, но каждый раз несли значительные потери. Украинская артиллерия уничтожала скопления вражеской техники, склады боеприпасов и командные пункты. Чернобаевка несколько раз переходила из рук в руки, но в конце концов оказалась под контролем ВСУ.



Не менее важным фактором было уничтожение логистики. Антоновский мост — главная переправа через Днепр — находился под постоянным огневым контролем Сил обороны. В ночь на 10 ноября оккупанты сами взорвали его, чтобы затруднить продвижение ВСУ, но это уже не могло спасти их группировку. Российские войска оказались в сложной ситуации: с одной стороны — украинское наступление, с другой — разрушенные переправы через Днепр. Поставки боеприпасов, продовольствия и подкреплений стали невозможны. Поэтому командование РФ приняло решение об отступлении.

Утром 11 ноября 2022 года ВСУ вошли в Херсон, Берислав и Чернобаевку и вышли на линию Днепра. Городских боев за Херсон фактически не было: россияне отошли, так и не решившись на уличные столкновения. Поэтому Силы обороны просто вошли в город, и на этом, по сути, всё. В целом же в результате Херсонской наступательной операции подразделения украинских сил продвинулись на расстояние до 40 км, освободили территорию площадью до 5700 км² и освободили до 200 населенных пунктов.

Это был очень серьёзный военный успех и символ того, что Украина способна возвращать своё. Тогда, в ноябре 2022 года, многим казалось, что это — начало конца войны. Но, к большому сожалению, всё сложилось совсем иначе.



Четыре года спустя: мир, который так и не наступил

Сегодня, четыре года спустя, Херсон остается прифронтовым городом. Линия фронта отошла на левый берег Днепра, но россияне не прекратили террор. Они продолжают ежедневно обстреливать город из артиллерии, разрушать его КАБами и дронами. Отдельной проблемой являются именно FPV-дроны и их настоящая «охота» на мирных жителей. Оккупанты целенаправленно атакуют людей на велосипедах, в колясках, на остановках, в маршрутках, а также коммунальщиков, которые обеспечивают город водой, светом и газом. Это не случайные жертвы, а сознательная стратегия уничтожения города и его населения.

Столь же сложная ситуация с базовыми благами цивилизации. Состояние дел со светом, водой и всем остальным колеблется от просто плохого до катастрофического в зависимости от ситуации.

И всё же люди остаются в городе. Они не хотят покидать свои дома, боятся мародерства, не знают, где и за счёт чего будут жить в другом месте, и так далее. Эвакуация до сих пор возможна: и по железной дороге, и на автотранспорте. Но те, кто не уехал из Херсона за все эти годы, скорее всего, уже и не покинут его, ведь это их дом, как ни крути, и другого у них нет.



Подводя итоги, спустя четыре года после освобождения Херсона можно оценить всё то, что произошло, с определённой дистанции. Возвращение города стало очень серьёзным военным, политическим и символическим успехом Украины и её армии. Откровенно говоря, с тех пор Киев так и не добился никаких столь масштабных побед. Но освобождение Херсона не стало началом мира: к сожалению, это было началом следующего этапа войны, которая продолжается до сих пор.

Ретроспективно становится понятно: договариваться нужно было именно тогда, в ноябре 2022 года. Это был момент максимальной силы Украины и максимальной слабости путинского режима. Россия отступала на ряде направлений, её армия несла ощутимые потери, логистика была разрушена и т. д. Это был момент, когда можно было попытаться зафиксировать тот статус-кво, который сложился к тому времени. Но этого не произошло. Общество было на подъеме, почти никто не хотел слышать о компромиссах и переговорах (таких называли чуть ли не «предателями»), а политическое руководство не нашло в себе сил предложить непопулярные, но спасительные решения.

Поэтому война продолжилась и продолжается до сих пор. И как бы она ни закончилась, условия этого очень, очень гипотетического завершения будут значительно хуже для Украины, чем они могли бы быть в ноябре 2022 года. Потому что время работает не на Киев. За это же время Россия полностью восстановила и модернизировала свою армию, обрела новых союзников в лице КНДР, Ирана, Китая и т. д., адаптировалась к санкциям и т. д. Между тем Украина сильно истощается и полностью зависит от западной помощи, которая становится всё менее стабильной.

Но сегодня, как ни крути, всё же праздник: и для херсонцев, и для многих украинцев в целом. Горькость от ретроспективных оценок не должна его омрачать. Четыре года назад Херсон вернулся домой. Для тысяч людей, которые тогда вышли на улицы с украинскими флагами, это был невероятно важный момент — таким он остается и сейчас.

Читай нас в