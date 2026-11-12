Жителей Херсона призвали не выходить на улицу из-за массированных атак РФ

12 ноября российские войска с самого утра интенсивно обстреливают Херсон из ствольной и реактивной артиллерии, а также атакуют город с помощью беспилотников. В связи с высокой интенсивностью вражеских ударов жителям рекомендуется воздержаться от выхода на улицу.

«Сегодня фиксируем высокую интенсивность российских ударов по Херсону. С самого утра враг атакует город из ствольной и реактивной артиллерии, а также с помощью беспилотников», — сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Также глава ОВА обратился к местным жителям с просьбой без крайней необходимости не выходить на улицу и находиться в укрытии или другом безопасном месте.

Источник: Прокудин в Telegram.

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