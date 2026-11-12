Agenci ruchu wojskowego „Atesz” przeprowadzili akcję dywersyjną w rosyjskiej Samarze i zniszczyli lokomotywę towarową. W wyniku pożaru lokomotywa uległa awarii, co spowodowało opóźnienia i zakłócenia w ruchu pociągów na ważnym odcinku linii kolejowej.

Przez ten węzeł transportowy przewożone jest między innymi paliwo dla rosyjskich wojsk działających na południu i wschodzie.

Szczegóły operacji podano na kanale Telegramu ukraińskiego i krymskotatarskiego ruchu zbrojnego „Atesh”.

Według informacji partyzantów w wyniku rozległego pożaru w Samarze uszkodzeniu uległa lokomotywa towarowa. Lokomotywa została całkowicie unieruchomiona, co spowodowało zakłócenia i opóźnienia w ruchu pociągów na ważnym odcinku linii kolejowej w Kujbyszewie.

Węzeł kolejowy w Samarze ma kluczowe znaczenie dla transportu produktów naftowych z rafinerii w Nowokuibyszewsku, Kuibyszewie i Syzranie. Do tego węzła napływa surowiec z Uralu i Syberii, a stąd wyruszają pociągi z paliwem.

W szczególności paliwo to jest przeznaczone do zaopatrzenia rosyjskich oddziałów wojskowych na południu i wschodzie kraju.

W firmie „Atesz” podkreślono, że zniszczenie lokomotywy spalinowej w kontekście problemów z dostawami paliw i smarów może jeszcze bardziej utrudnić dostarczanie paliwa dla rosyjskiej armii.

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„W przypadku niedoboru lokomotyw pogłębia to kryzys paliwowy i utrudnia Siłom Zbrojnym Federacji Rosyjskiej prowadzenie aktywnych działań bojowych” — czytamy w komunikacie ruchu partyzanckiego.

Szczegóły podano na kanale Telegramu ukraińsko-krymskotatarskiego ruchu zbrojnego „Atesz”.

Wcześniej agenci ruchu partyzanckiego „ATESZ” zniszczyli transformator w podstacji elektrycznej w Woroneżu, pozbawiając zasilania strategiczne przedsiębiorstwo lotnicze RF zajmujące się produkcją, naprawą i modernizacją wojskowych samolotów transportowych Il-76.

Ponadto agenci ruchu zbrojnego „ATESZ” unieruchomili trzy szafy kolejowe w pobliżu miejscowości Ługańskie w obwodzie donieckim, a także w Roziwce i Molochansku w obwodzie zaporoskim.

Agenci ruchu partyzanckiego „ATESH” unieruchomili wieżę łącznościową wraz z zainstalowanym na niej kompleksem walki radioelektronicznej w pobliżu wsi Podgórne w rejonie Rozoszańskim obwodu woroneżskiego w Federacji Rosyjskiej. Zniszczenie tego obiektu znacznie ograniczyło możliwości okupantów w zakresie monitorowania przestrzeni i blokowania sygnałów w regionie.

Agenci ruchu partyzanckiego „ATESZ” poinformowali o akcji dywersyjnej na stacji kolejowej Liski w obwodzie woroneżskim w Rosji. Według ich danych uszkodzono lokomotywę towarową, która była wykorzystywana do przewozu ładunków wojskowych. Incydent ten, jak twierdzą partyzanci, zakłócił zaopatrzenie rosyjskich wojsk okupacyjnych na kierunku Kupiańsk.

Ruch „ATESH” poinformował o unieruchomieniu urządzeń elektrycznych w kombinacie „Kamieński” w mieście Kamieńsk-Szachtinski w obwodzie rostowskim Federacji Rosyjskiej. Zakład ten specjalizuje się w produkcji paliwa rakietowego i ma duże znaczenie dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

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