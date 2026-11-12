Партизаны «Атеш» уничтожили грузовой тепловоз в российской Самаре

Агенты военного движения «Атеш» совершили диверсию в российской Самаре и уничтожили грузовой тепловоз. В результате пожара локомотив вышел из строя, что привело к задержкам и перебоям в движении поездов на важном участке железной дороги.

Через этот транспортный узел, в частности, перевозят топливо для российских войск, действующих на южном и восточном направлениях.

О деталях операции сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар «Атеш».

По информации партизан, в результате масштабного пожара в Самаре был поврежден грузовой тепловоз. Локомотив полностью выведен из строя, из-за чего на важном участке Куйбышевской железной дороги возникли перебои и задержки движения поездов.

Самарский железнодорожный узел имеет важное значение для транспортировки нефтепродуктов с Новокуйбышевского, Куйбышевского и Сизранского нефтеперерабатывающих заводов. Сюда поступает сырье из Урала и Сибири, а оттуда отправляются железнодорожные эшелоны с топливом.

В частности, топливо предназначено для обеспечения российских военных группировок на южном и восточном направлениях.

В «Атеш» подчеркнули, что уничтожение тепловоза на фоне проблем с поставками горюче-смазочных материалов может еще больше затруднить доставку топлива для российской армии.

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«В случае дефицита локомотивов это усугубляет топливный голод и мешает ВС РФ вести активные боевые действия», — говорится в сообщении партизанского движения.

Подробности сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар «Атеш».

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