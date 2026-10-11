Партизани знищили вантажний тепловоз у Воронезькій області РФ

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Агенти партизанського руху «АТЕШ» заявили про диверсію на залізничній станції Ліски у Воронезькій області Росії. За їхніми даними, пошкоджено вантажний тепловоз, що використовувався для перевезення військових вантажів. Інцидент, як стверджують партизани, порушив постачання російських окупаційних військ на Куп’янському напрямку.

За інформацією партизанів, локомотив отримав пошкодження, які не дозволяють повернути його до експлуатації без капітального ремонту.

У русі «АТЕШ» зазначають, що залізничний вузол Ліски є важливою частиною головного південного маршруту Російської залізниці (РЖД). Через нього проходять ешелони з Поволжя, Уралу та Сибіру в напрямку Валуйок.

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За даними «АТЕШ», цим маршрутом російське командування перекидає важку бронетехніку, паливо та боєприпаси для підрозділів, які ведуть штурмові дії проти українських позицій на Куп’янському напрямку.

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Партизани стверджують, що пошкодження локомотива може ускладнити логістику російських військ. За умов дефіциту справних тепловозів виведення одного з них з експлуатації може спричинити затримки військових ешелонів і порушення графіків постачання на фронт.

Про це повідомив рух «АТЕШ» у Telegram.

Крім того, агенти партизанського руху «АТЕШ» вивели з ладу вежу зв'язку із встановленим на ній комплексом радіоелектронної боротьби біля села Підгірне у Розсошанському районі Воронезької області рф. Ліквідація цього об'єкта критично знизила можливості окупантів щодо моніторингу простору та блокування сигналів у регіоні.

Нагадаємо, партизани «АТЕШ» зірвали залізничні перевезення в тилу рф для військових заводів.

У Брянській області рф унаслідок атаки безпілотників обвалилася частина залізничного мосту, а з рейок зійшли загалом 28 вагонів. Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора регіону Єгор Ковальчук.

Раніше в рф у Костромі партизани паралізували залізницю, якою постачалося пальне та техніка для військових заводів. Таким чином безпечних місць для окупантів не лишилося.

Агенти військового руху «АТЕШ» вивели з ладу три залізничні шафи біля населених пунктів Луганське Донецької області, а також Розівка та Молочанськ Запорізької області.

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