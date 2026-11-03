Росія під час нічної атаки 3 листопада зосередила удари на енергетиці – Ігнат

0:00 / 0:00

У ніч проти 3 листопада російські війська зосередили основні зусилля на ударах по критичній та енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, станом на момент повідомлення російська атака ще тривала.

«Зараз продовжується атака реактивних дронів. І з півночі, і з півдня заходять через Одеську, Миколаївську, а також Чернігівську області. Рухаються переважно в західному напрямку», - поінформував Ігнат.

За його словами, вночі ворог застосував велику кількість крилатих та балістичних ракет, атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

За словами речника, наразі вже відбулося кілька хвиль атак. Серед ракет, які застосував ворог - Х-101, "Іскандер-К", "Іскандер-М", "Циркони" та ін.

«Такий комбінований удар супроводжувався також майже 300-ми дронами. 289 станом на зараз було зафіксовано. Щодо результатів бойової роботи: із 59 крилатих ракет було збито/подавлено 49. Разом з тим, інформація ще по трьох ракетах, які локаційно зараз не спостерігаються, уточнюється», - розповів речник.

Також він уточнив, що із 289 ударних БПЛА 120 – це реактивні дрони.

За словами речника, тактика ворога залишається незмінною, ворог враховує сили та засоби, які можуть залучити українські Сили оборони, Повітряні сили, та інші складові і відповідно формує маршрути.

«Можна бачити, що противник щоразу може змінювати в дечому маршрут, але загалом вони є типовими: з півночі через Чернігівську область заходять, далі заходять крилаті ракети, скажімо, з Вологодської області з літаків, заходять через східні регіони і рухаються до тих об'єктів, які сьогодні були атаковані», - розповів Ігнат.

Про це повідомив у телеефірі начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат назвав головну загрозу під час нового удару РФ.

Росія заявила про атаку на ТЕС у трьох областях України та портову інфраструктуру Одещини.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

Раніше стало відомо, що Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-160.

До цього Зеленський попередив, що Росія готує масовану атаку на енергетику та логістику України.

Читай нас у