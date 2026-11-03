W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska skoncentrowały swoje wysiłki na atakach na infrastrukturę krytyczną i energetyczną Ukrainy. Poinformował o tym rzecznik Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat.

Jak powiedział, w momencie wydania komunikatu rosyjski atak nadal trwał.

„Obecnie trwa atak dronów rakietowych. Zarówno z północy, jak i z południa wkraczają one przez obwody odeskie, mykolaivskie, a także czernihowskie. Poruszają się głównie w kierunku zachodnim” – poinformował Ignat.

Jak dodał, w nocy wróg użył dużej liczby pocisków manewrujących i balistycznych, atakując obiekty infrastruktury krytycznej.

Jak powiedział rzecznik, do tej pory miało miejsce już kilka fal ataków. Wśród rakiet użytych przez wroga znalazły się: X-101, „Iskander-K”, „Iskander-M”, „Cyrkon” i inne.

„Takiemu połączonemu uderzeniu towarzyszyło również prawie 300 dronów. Na chwilę obecną odnotowano 289”. Jeśli chodzi o wyniki działań bojowych: z 59 pocisków skrzydłowych zestrzelono lub unieszkodliwiono 49. Jednocześnie weryfikowane są informacje dotyczące trzech kolejnych pocisków, których lokalizacji obecnie nie można ustalić” – powiedział rzecznik.

Dodał również, że spośród 289 dronów uderzeniowych 120 to drony odrzutowe.

Według rzecznika taktyka wroga pozostaje niezmienna; wróg uwzględnia siły i środki, jakie mogą zaangażować ukraińskie Siły Obronne, Siły Powietrzne oraz inne jednostki, i odpowiednio wyznacza trasy.

„Widać, że przeciwnik za każdym razem może nieco zmieniać trasę, ale ogólnie są one typowe: wlatują z północy przez obwód czernihowski, następnie nadlatują pociski manewrujące, powiedzmy, z obwodu wołogodzkiego z samolotów, przelatują przez regiony wschodnie i kierują się do obiektów, które zostały dziś zaatakowane” – powiedział Ignat.

Informację tę przekazał na antenie szef departamentu komunikacji dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat.

Ignat wskazał główne zagrożenie związane z nowym atakiem Rosji.

Rosja ogłosiła atak na elektrownie cieplne w trzech obwodach Ukrainy oraz na infrastrukturę portową w obwodzie odeskim.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów.

Wcześniej okazało się, że Rosja wysłała strategiczne bombowce Tu-160.

Wcześniej Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje masowany atak na sektor energetyczny i logistyczny Ukrainy.

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