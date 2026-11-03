W moskiewskich szkołach w tablicach interaktywnych zainstalowano moduł do potajemnego podsłuchiwania

Departament Technologii Informacyjnych miasta Moskwy wdrożył moduł ukrytego nagrywania dźwięku w interaktywnych panelach i laptopach należących do ekosystemu „Mostech”, zainstalowanych w salach lekcyjnych.

Zgodnie z analizą techniczną opublikowaną na platformie GitHub, w okresie od sierpnia do października 2026 roku na urządzeniach pojawiło się oprogramowanie o nazwie mesh-agent-lesson-log, które na polecenie z serwera niezauważalnie włącza mikrofon i przesyła nagrany dźwięk do infrastruktury departamentu.

Moduł jest instalowany w tle za pośrednictwem systemu zdalnego zarządzania bez zgody ani powiadomienia personelu placówek oświatowych i uczniów. Według źródeł z branży edukacyjnej oficjalnym pretekstem do wdrożenia systemu jest porównanie kalendarza szkolnego z faktyczną treścią lekcji w celu dalszego przetwarzania przez sztuczną inteligencję. Urządzenia działają pod kontrolą systemu operacyjnego opartego na Linuksie w ramach projektu „Moskiewska szkoła elektroniczna”.

Źródło: „Mediazona”.

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