莫斯科的学校在交互式电子白板上内置了隐蔽监听模块

莫斯科信息技术局已在学校教室内安装的“莫斯特”生态系统中的交互式面板和笔记本电脑中，集成了隐蔽录音模块。

根据在GitHub平台上公布的技术分析， 2026年8月至10月期间，这些设备上出现了名为“mesh-agent-lesson-log”的软件，该软件会在收到服务器指令后悄无声息地开启麦克风，并将录制的音频发送至该部门的基础设施。

该模块通过远程管理系统在后台安装，无需征得学校教职员工和学生的同意或通知。 据教育界消息人士透露，该系统推出的官方理由是“将教学日历与实际课程内容进行比对，以便后续由人工智能进行处理”。 这些设备在“莫斯科电子学校”项目的框架内，运行于基于Linux的操作系统上。

来源：《Mediazona》。

服务提供商Cloudflare将max.ru域名列为间谍域名，这引发了人们对这款“国家即时通讯软件”安全性的新一轮质疑。此前，专家们也曾指出，MAX即时通讯软件可能收集用户数据并将其移交俄罗斯当局。

俄罗斯国家杜马在二读和三读中一举通过了《住房法典》修正案，该修正案规定必须在国家即时通讯应用“MAX”上建立多户住宅楼的聊天群组。

普京旗下的即时通讯应用“马赫”的受欢迎程度竟比Telegram低60倍。

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