В московских школах в интерактивные доски встроили модуль скрытого прослушивания

Департамент информационных технологий Москвы внедрил модуль скрытой аудиозаписи в интерактивные панели и ноутбуки экосистемы «Мостех», установленные в школьных классах.

Согласно техническому анализу, опубликованному на платформе GitHub, с августа по октябрь 2026 года на устройствах появилось программное обеспечение mesh-agent-lesson-log, которое по команде с сервера незаметно включает микрофон и отправляет записанный звук на инфраструктуру ведомства.

Модуль устанавливается в фоновом режиме через систему удаленного администрирования без согласия или уведомления персонала учебных заведений и учащихся. По данным источников в сфере образования, официальным поводом для внедрения системы называют сопоставление учебного календаря с фактическим материалом урока для последующей обработки искусственным интеллектом. Устройства работают под управлением операционной системы на базе Linux в рамках проекта «Московская электронная школа».

Источник: «Медиазона».

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