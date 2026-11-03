В РФ торговые центры стремительно пустеют из-за массового закрытия магазинов

В российских торговых комплексах наблюдается дальнейшее сокращение числа арендаторов: ритейлеры одежды, электроники и товаров для дома массово закрывают свои точки.

По итогам 2026 года доля вакантных площадей в торговых центрах Москвы может достичь 12,2%, увеличившись за год на 2,5 процентных пункта, причем рост показателя фиксируется уже третий квартал подряд. По данным аналитиков CORE.XP, в крупнейших ТЦ столицы РФ уровень свободных площадей вырос до 7,5%, а в региональных объектах — до 5,4%.

Согласно расчетам компании «Магазин магазинов», за период с июля 2025 года по июнь 2026 года в качественных московских ТЦ прекратили работу 2,3 тысячи торговых объектов. Открытие новых точек компенсировало лишь 80% закрывшихся по количеству и 75% по занимаемой площади. Среди ритейлеров, сокращающих сети, оказались такие компании, как Gloria Jeans, запланировавшая закрытие около 150 магазинов в 2026 году, O’Stin, Zolla, Zenden и Concept Group.

Источник: «Коммерсант».

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