Россия пытается прорвать фронт в Сумской и Харьковской областях — ГПСУ

Российские войска продолжают попытки наступления на приграничных территориях Харьковской и Сумской областей, наиболее активно действуя в пределах Вовчанской общины.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга сообщил, что в Сумской области враг пытается проникнуть на территорию Украины преимущественно в Шосткинском и Конотопском районах, тогда как в Харьковской области также фиксируется активность в Вильхуватской общине.

По данным ГПСУ, в течение прошлой недели подразделения пограничников отразили 29 вражеских штурмов, уничтожили более 2400 российских БПЛА различного типа (в частности, около 160 Shahed и «Гербера») и более 430 единиц вооружения и военной техники РФ.

Источник: Главком.

Украинские военные недавно смогли укрепить свои позиции в Сумской и Донецкой областях, а также сорвать ряд наступательных операций российской армии. На отдельных направлениях оккупанты пытались продвинуться вперёд, однако столкнулись с украинскими контратаками.

За сутки 3 ноября украинские военные уничтожили 2 180 российских оккупантов. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленную статистику потерь противника по состоянию на 4 ноября 2026 года.

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