Wojska rosyjskie kontynuują próby ofensywy na terenach przygranicznych obwodów charkowskiego i sumskiego, prowadząc najintensywniejsze działania na terenie gminy Wołczańska.

Rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczeko poinformował podczas briefingu, że w obwodzie sumskim wróg próbuje przedostać się na terytorium Ukrainy głównie w rejonach szostkińskim i konotopskim, natomiast w obwodzie charkowskim odnotowuje się również aktywność w gminie Wilchuwata.

Według danych Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w ciągu ostatniego tygodnia oddziały straży granicznej odparły 29 wrogich ataków szturmowych, zniszczyły ponad 2400 rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych różnych typów (w tym około 160 Shahedów i „Gerberów”) oraz ponad 430 sztuk uzbrojenia i sprzętu wojskowego Federacji Rosyjskiej.

Źródło: Glavkom.

Ukraińskie siły zbrojne zdołały ostatnio poprawić swoje pozycje w obwodach sumskim i donieckim, a także udaremnić szereg operacji ofensywnych armii rosyjskiej. Na niektórych kierunkach okupanci próbowali posuwać się naprzód, jednak napotkali ukraińskie kontrataki.

W ciągu doby 3 listopada ukraińskie siły zbrojne zlikwidowały 2 180 rosyjskich okupantów. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane dane dotyczące strat przeciwnika na dzień 4 listopada 2026 roku.

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