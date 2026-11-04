рф намагається прорвати фронт на Сумщині та Харківщині – ДПСУ

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Російські війська продовжують спроби наступу на прикордонних територіях Харківської та Сумської областей, найактивніше діючи у межах Вовчанської громади.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу повідомив, що на Сумщині ворог намагається проникати на територію України переважно в Шосткинському та Конотопському районах, тоді як на Харківщині також фіксується активність у Вільхуватській громаді.

За даними ДПСУ, протягом минулого тижня підрозділи прикордонників відбили 29 ворожих штурмів, знищили понад 2400 російських БпЛА різного типу (зокрема близько 160 Shahed та «Гербера») та понад 430 одиниць озброєння й військової техніки рф.

Джерело: Главком.

Українські військові нещодавно змогли покращити свої позиції у Сумській та Донецькій областях, а також зірвати низку наступальних операцій російської армії. На окремих напрямках окупанти намагалися просунутися вперед, однак зіткнулися з українськими контратаками.

За добу 3 листопада українські військові знищили 2 180 російських окупантів. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлену статистику втрат противника станом на 4 листопада 2026 року.

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