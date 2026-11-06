Генштаб оновив дані про втрати РФ на фронті станом на 6 листопада

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За минулу добу українські військові ліквідували ще 2440 російських окупантів. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлену статистику втрат армії РФ станом на 6 листопада 2026 року.

РФ у війні з Україною станом на 6 листопада втратила:

особового складу – близько 1 601 830 (+2 440) осіб;

танків – 12 456 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 25 651 (+8) од.;

артилерійських систем – 51 956 (+54) од.;

РСЗВ – 2 254 (+0) од.;

засобів ППО – 1 744 (+6) од.;

літаків – 452 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 085 (+8) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 597 616 (+1 395) од.;

крилатих ракет – 5 192 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 170 929 (+673) од.;

спеціальної техніки – 4 878 (+5) од.

Джерело: Генштаб

167 боєзіткнень за день — найгарячіше було на Покровському напрямку.

Спецпризначенці Головного управління розвідки провели на Сумщині семитижневу операцію під назвою «Чебуречна». За цей час українські воїни зірвали наступальні плани російських військ, зачистили 642 гектари території та знищили понад сотню окупантів. Ще 29 російських військових потрапили в полон.

На Покровському напрямку російські війська продовжують масовані штурми, кидаючи вперед велику кількість піхоти. Однак прорвати оборону Сил оборони їм не вдається.

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