W ciągu ostatniej doby ukraińskie siły zbrojne zlikwidowały kolejnych 2440 rosyjskich okupantów. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane dane dotyczące strat armii Rosji na dzień 6 listopada 2026 roku.

W wojnie z Ukrainą Rosja straciła na dzień 6 listopada:

personel – około 1 601 830 (+2 440) osób;

czołgów – 12 456 (+2) sztuk;

bojowych pojazdów opancerzonych – 25 651 (+8) sztuk;

systemów artyleryjskich – 51 956 (+54) sztuk;

systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 254 (+0) szt.;

środków obrony przeciwlotniczej – 1 744 (+6) szt.;

samolotów – 452 (+0) szt.;

śmigłowców – 356 (+0) szt.;

naziemnych kompleksów robotycznych – 3 085 (+8) szt.;

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 597 616 (+1 395) szt.;

pocisków skrzydłowych – 5 192 (+0) szt.;

okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;

łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;

pojazdy i cysterny – 170 929 (+673) szt.;

techniki specjalnej – 4 878 (+5) szt.

Źródło: Sztab Generalny

167 starć bojowych w ciągu dnia — najgoręcej było na kierunku Pokrowskim.

Żołnierze sił specjalnych Głównego Zarządu Wywiadu przeprowadzili w obwodzie sumskim siedmiotygodniową operację o kryptonimie „Czebureczna”. W tym czasie ukraińscy żołnierze pokrzyżowali plany ofensywne wojsk rosyjskich, oczyścili 642 hektary terenu i zlikwidowali ponad setkę okupantów. Kolejnych 29 rosyjskich żołnierzy trafiło do niewoli.

Na kierunku Pokrowskim wojska rosyjskie kontynuują masowe ataki, wysyłając do przodu duże siły piechoty. Nie udaje im się jednak przełamać linii obrony Sił Obronnych.

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