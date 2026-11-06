过去24小时内，乌克兰军队又消灭了2440名俄罗斯占领军。乌克兰武装部队总参谋部公布了截至2026年11月6日的俄罗斯联邦军队伤亡最新统计数据。

截至11月6日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：

人员——约1 601 830人（+2 440人）；

坦克——12 456 (+2) 辆；

装甲战斗车——25 651辆（+8辆）；

火炮系统——51 956 (+54) 门；

多管火箭炮系统——2 254（+0）门；

防空装备——1 744 (+6) 套；

飞机——452架（+0）；

直升机——356架（+0）；

地面机器人系统——3 085 (+8) 套；

作战-战术级无人机——597 616 (+1 395) 架；

巡航导弹——5 192 (+0) 架；

舰船/快艇——35（+0）艘；

潜艇——2（+0）艘；

汽车及油罐车——170 929 (+673) 辆；

特种装备——4 878 (+5) 辆

来源：总参谋部

当天共发生167次交火——波克罗夫斯克方向战况最为激烈。

情报总局特种部队在苏梅州开展了一项名为“切布雷奇纳”的为期七周的行动。 在此期间，乌克兰士兵挫败了俄军的进攻计划，清剿了642公顷的区域，并消灭了超过百名占领军。另有29名俄军士兵被俘。

在波克罗夫斯克方向，俄军继续发动大规模强攻，向前投入大量步兵。然而，他们未能突破乌克兰国防军的防线。

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