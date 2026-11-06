+7° 基辅 (Kyiv) +6° 华沙 (Warsaw) +20° 华盛顿 (Washington)
$ 45.37 € 50.85 zł 11.55
$ 45.37 € 50.85 zł 11.55
+7° 基辅 (Kyiv) +6° 华沙 (Warsaw) +20° 华盛顿 (Washington)
重点 与俄罗斯联邦的战争

总参谋部更新了截至11月6日俄罗斯联邦在前线的伤亡数据

UA NEWS 06 十一月 2026 07:48
总参谋部更新了截至11月6日俄罗斯联邦在前线的伤亡数据

过去24小时内，乌克兰军队又消灭了2440名俄罗斯占领军。乌克兰武装部队总参谋部公布了截至2026年11月6日的俄罗斯联邦军队伤亡最新统计数据。

 

截至11月6日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：

  • 人员——约1 601 830人（+2 440人）；
  • 坦克——12 456 (+2) 辆；
  • 装甲战斗车——25 651辆（+8辆）；
  • 火炮系统——51 956 (+54) 门；
  • 多管火箭炮系统——2 254（+0）门；
  • 防空装备——1 744 (+6) 套；
  • 飞机——452架（+0）；
  • 直升机——356架（+0）；
  • 地面机器人系统——3 085 (+8) 套；
  • 作战-战术级无人机——597 616 (+1 395) 架；
  • 巡航导弹——5 192 (+0) 架；
  • 舰船/快艇——35（+0）艘；
  • 潜艇——2（+0）艘；
  • 汽车及油罐车——170 929 (+673) 辆；
  • 特种装备——4 878 (+5) 辆
photo_2026_11_06_06_30_57.webp

来源总参谋部

当天共发生167次交火——波克罗夫斯克方向战况最为激烈。

情报总局特种部队在苏梅州开展了一项名为“切布雷奇纳”的为期七周的行动。 在此期间，乌克兰士兵挫败了俄军的进攻计划，清剿了642公顷的区域，并消灭了超过百名占领军。另有29名俄军士兵被俘。

在波克罗夫斯克方向，俄军继续发动大规模强攻，向前投入大量步兵。然而，他们未能突破乌克兰国防军的防线。

关注我们在
下载我们的应用程序