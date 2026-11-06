167 боєзіткнень за день — найгарячіше було на Покровському напрямку

Від початку доби 5 листопада на фронті відбулося 167 бойових зіткнень. Російські війська активно застосовували авіацію та безпілотники: скинули 161 керовану авіабомбу й запустили майже 5 тисяч дронів-камікадзе. Найбільше атак зафіксували на Покровському напрямку, де українські військові знищили 45 окупантів.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 22:00 5 листопада російські війська завдали 50 авіаційних ударів і скинули 161 керовану авіабомбу. Крім того, противник використав 4873 дрони-камікадзе та здійснив 1677 обстрілів українських населених пунктів і позицій Сил оборони.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках росіяни завдали двох авіаційних ударів і застосували чотири керовані авіабомби. Також окупанти 50 разів обстрілювали позиції українських військових і населені пункти. Один із цих обстрілів був із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі намагався атакувати українські позиції. Бої відбувалися в бік Малої Вовчої та поблизу Охрімівки.

На Куп’янському напрямку російські війська провели одну штурмову дію, намагаючись просунутися в бік Радьківки.

На Лиманському напрямку українські захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед. Росіяни атакували в бік Ставків і Діброви, а також поблизу Зарічного.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві спроби російських військ просунутися. Бої тривали поблизу Юрківки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку протягом дня російські війська штурмових дій не проводили.

Натомість на Костянтинівському напрямку українські військові відбивали дев’ять ворожих штурмів. Росіяни атакували поблизу Костянтинівки та Степанівки, а також намагалися просунутися в бік Розкішного.

Найбільше атак зафіксували на Покровському напрямку. Тут російські війська 14 разів намагалися прорвати українську оборону. Ворог атакував неподалік Вільного та Молодецького, а також у бік Кучерового Яру, Добропілля, Святогорівки, Сергіївки та Новопавлівки. Одне бойове зіткнення на цьому напрямку ще тривало станом на вечір. За попередніми підрахунками Генштабу, протягом дня на Покровському напрямку українські військові ліквідували 45 російських окупантів, ще 16 поранили.

Також Сили оборони знищили 12 одиниць автомобільної техніки, один засіб радіоелектронної боротьби, п’ять спеціальних засобів, три пункти управління безпілотниками та 20 укриттів противника. Крім того, російські війська зазнали втрат у техніці та обладнанні. Українські захисники пошкодили сім автомобілів, три артилерійські системи, один засіб РЕБ, один спеціальний засіб, шість пунктів управління БпЛА та 157 укриттів. Загалом на цьому напрямку знищили або подавили 242 безпілотники різних типів.

На Олександрівському напрямку російські війська штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили сім атак. Противник намагався просунутися в бік Єгорівки, Косівцевого та Гіркого, а також атакував поблизу Добропілля.

На Оріхівському напрямку росіяни провели одну штурмову дію, намагаючись просунутися в бік Лук’янівського.

На Придніпровському напрямку ворог протягом доби штурмів не проводив. На інших ділянках фронту суттєвих змін в обстановці не зафіксували. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Спецпризначенці Головного управління розвідки провели на Сумщині семитижневу операцію під назвою «Чебуречна». За цей час українські воїни зірвали наступальні плани російських військ, зачистили 642 гектари території та знищили понад сотню окупантів. Ще 29 російських військових потрапили в полон.

На Покровському напрямку російські війська продовжують масовані штурми, кидаючи вперед велику кількість піхоти. Однак прорвати оборону Сил оборони їм не вдається.

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