Відео: поля навколо Покровська всіяні тілами російських окупантів

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На Покровському напрямку російські війська продовжують масовані штурми, кидаючи вперед велику кількість піхоти. Однак прорвати оборону Сил оборони їм не вдається.

Про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділення комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади Артем Прібильнов.

За його словами, поля поблизу Покровська всіяні тілами російських військових, яких окупанти не забирають із поля бою. Загиблих залишають просто неба, де їх поїдають мухи.

Військовий також зазначив, що противник активно використовує різні способи маскування та прихованого розміщення дронів, намагаючись скоротити час їхнього підльоту до українських позицій.

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Джерело: АрміяInform

У ніч проти 5 листопада російські війська застосували для атаки по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-35 та 128 ударних безпілотників різних типів. Серед запущених дронів 65 були реактивними.

Кабінет міністрів розширив можливості приватної протиповітряної оборони та змінив правила участі підприємств у цьому проєкті. Тепер компанії зможуть допомагати захищати не лише власні об'єкти, а й майно інших підприємств, передавати засоби ППО одна одній і використовувати додаткові види техніки. Загалом уряд затвердив шість ключових нововведень.

У ніч проти 4 листопада сили протиповітряної оборони України збили та подавили 272 із 310 російських ударних безпілотників. Понад 20 ворожих дронів станом на ранок залишалися в повітряному просторі України, бойова робота тривала.

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