Film: pola wokół Pokrowska usiane są ciałami rosyjskich okupantów
Na kierunku Pokrowskim wojska rosyjskie kontynuują zmasowane ataki, wysyłając na front duże siły piechoty. Nie udaje im się jednak przełamać linii obrony Sił Obronnych.
O tym w programie „Armia TV” opowiedział szef działu komunikacji 155. oddzielnej brygady zmechanizowanej Artem Pribylnow.
Jak powiedział, pola w pobliżu Pokrowska są usiane ciałami rosyjskich żołnierzy, których okupanci nie zabierają z pola bitwy. Zabitych pozostawia się na otwartej przestrzeni, gdzie zjadają ich muchy.
Żołnierz zaznaczył również, że przeciwnik aktywnie stosuje różne metody maskowania i ukrytego rozmieszczania dronów, próbując skrócić czas ich lotu do ukraińskich pozycji.
Źródło: ArmiaInform
W nocy z 4 na 5 listopada rosyjskie wojska wykorzystały do ataku na Ukrainę dwie kierowane rakiety lotnicze X-35 oraz 128 dronów bojowych różnych typów. Spośród wystrzelonych dronów 65 było dronami odrzutowymi.
Rada Ministrów rozszerzyła możliwości prywatnej obrony przeciwlotniczej i zmieniła zasady udziału przedsiębiorstw w tym projekcie. Teraz firmy będą mogły pomagać w ochronie nie tylko własnych obiektów, ale także mienia innych przedsiębiorstw, przekazywać sobie nawzajem środki obrony przeciwlotniczej oraz korzystać z dodatkowych rodzajów sprzętu. Ogółem rząd zatwierdził sześć kluczowych zmian.
W nocy z 3 na 4 listopada siły obrony przeciwlotniczej Ukrainy zestrzeliły i unieszkodliwiły 272 z 310 rosyjskich dronów bojowych. Ponad 20 wrogich dronów pozostawało rano w przestrzeni powietrznej Ukrainy, a działania bojowe trwały nadal.