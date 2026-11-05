Na kierunku Pokrowskim wojska rosyjskie kontynuują zmasowane ataki, wysyłając na front duże siły piechoty. Nie udaje im się jednak przełamać linii obrony Sił Obronnych.

O tym w programie „Armia TV” opowiedział szef działu komunikacji 155. oddzielnej brygady zmechanizowanej Artem Pribylnow.

Jak powiedział, pola w pobliżu Pokrowska są usiane ciałami rosyjskich żołnierzy, których okupanci nie zabierają z pola bitwy. Zabitych pozostawia się na otwartej przestrzeni, gdzie zjadają ich muchy.

Żołnierz zaznaczył również, że przeciwnik aktywnie stosuje różne metody maskowania i ukrytego rozmieszczania dronów, próbując skrócić czas ich lotu do ukraińskich pozycji.

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Źródło: ArmiaInform

W nocy z 4 na 5 listopada rosyjskie wojska wykorzystały do ataku na Ukrainę dwie kierowane rakiety lotnicze X-35 oraz 128 dronów bojowych różnych typów. Spośród wystrzelonych dronów 65 było dronami odrzutowymi.

Rada Ministrów rozszerzyła możliwości prywatnej obrony przeciwlotniczej i zmieniła zasady udziału przedsiębiorstw w tym projekcie. Teraz firmy będą mogły pomagać w ochronie nie tylko własnych obiektów, ale także mienia innych przedsiębiorstw, przekazywać sobie nawzajem środki obrony przeciwlotniczej oraz korzystać z dodatkowych rodzajów sprzętu. Ogółem rząd zatwierdził sześć kluczowych zmian.

W nocy z 3 na 4 listopada siły obrony przeciwlotniczej Ukrainy zestrzeliły i unieszkodliwiły 272 z 310 rosyjskich dronów bojowych. Ponad 20 wrogich dronów pozostawało rano w przestrzeni powietrznej Ukrainy, a działania bojowe trwały nadal.

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