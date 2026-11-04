Росія атакувала Україну 310 дронами, ППО знешкодила 272 безпілотники

У ніч проти 4 листопада сили протиповітряної оборони України збили та подавили 272 із 310 російських ударних безпілотників. Понад 20 ворожих дронів станом на ранок залишалися в повітряному просторі України, бойова робота тривала.

За даними Повітряних сил, із 18:00 вівторка, 3 листопада, російські війська атакували Україну 310 ударними БПЛА типу Shahed, зокрема 81 реактивним, «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Безпілотники запускали з напрямків Орла, Курська, Шаталового, Міллерового та Приморсько-Ахтарська на території РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька і Гвардійського в Криму.

Відбиттям повітряного нападу займалися підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00 середи, 4 листопада, українська ППО знищила або подавила 272 ворожі безпілотники.

Водночас понад 20 ударних дронів залишалися в повітрі, тому бойова робота тривала.

Повітряні сили також повідомили про влучання російських безпілотників на 19 локаціях. Крім того, зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей на 15 локаціях.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Телеграмі.

У трьох районах Черкаської області зафіксували пошкодження внаслідок російської атаки безпілотників. Постраждалих немає. Від ранку 3 листопада сили протиповітряної оборони знешкодили в регіоні 15 російських БПЛА.

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