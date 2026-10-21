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На Тернопільщині через атаку російського дрона постраждали двоє дітей

UA NEWS 21 Жовтня 2026 17:55
На Тернопільщині через атаку російського дрона постраждали двоє дітей
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У місті Чортків Тернопільської області внаслідок атаки російського безпілотника постраждали троє людей, серед яких двоє дітей та один дорослий.

"Станом на 16:00, ворожий БпЛА завдав удару по м.Чортків. В результаті пошкоджено господарську будівлю приватного домогосподарства - виникла пожежа. На жаль, 3 особи травмовано: дорослий і двоє дітей", - зазначив начальник ОВА.

Він додав, що на локації працюють відповідні служби.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

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