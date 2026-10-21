Переговори Віткоффа з Путіним тривали три години та завершилися

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Зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним завершилася після трьох годин переговорів.

У зустрічі також брали участь помічники Путіна Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв. Спецпосланець Дональда Трампа Джаред Кушнер долучився до переговорів онлайн.

Після зустрічі Віткофф, за повідомленнями ЗМІ, має вирушити до Осло, де планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Додамо, що адміністрація Трампа планує змінити формат переговорів щодо України.

Нагадаємо, Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга після зустрічі із Зеленським.

До цього президент України Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло, столиці Норвегії.

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня прибув до Норвегії, де запланував низку зустрічей із міжнародними партнерами.

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