Rozmowy Witkofa z Putinem trwały trzy godziny i zakończyły się

Spotkanie specjalnego wysłannika prezydenta USA Steve’a Witkofa z Władimirem Putinem zakończyło się po trzech godzinach rozmów.

W spotkaniu uczestniczyli również doradcy Putina: Jurij Uszakow i Kirill Dmitriew. Specjalny wysłannik Donalda Trumpa, Jared Kushner, dołączył do rozmów online.

Według doniesień mediów po spotkaniu Witkoff ma udać się do Oslo, gdzie planuje spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz europejskimi przywódcami.

Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.

Przypomnijmy, że Witkoff uda się do Sankt Petersburga po spotkaniu z Zełenskim.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył 20 października do Norwegii, gdzie zaplanował szereg spotkań z międzynarodowymi partnerami.

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