Rozmowy Witkofa z Putinem trwały trzy godziny i zakończyły się
Spotkanie specjalnego wysłannika prezydenta USA Steve’a Witkofa z Władimirem Putinem zakończyło się po trzech godzinach rozmów.
W spotkaniu uczestniczyli również doradcy Putina: Jurij Uszakow i Kirill Dmitriew. Specjalny wysłannik Donalda Trumpa, Jared Kushner, dołączył do rozmów online.
Według doniesień mediów po spotkaniu Witkoff ma udać się do Oslo, gdzie planuje spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz europejskimi przywódcami.
Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.
Przypomnijmy, że Witkoff uda się do Sankt Petersburga po spotkaniu z Zełenskim.
Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii.