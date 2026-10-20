Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга після зустрічі із Зеленським

Про майбутню поїздку Віткоффа Стьоре повідомив під час пресконференції у вівторок, 20 жовтня. За його словами, американський представник має вирушити до Санкт-Петербурга наступного дня після переговорів у Норвегії. Там він планує зустрітися з російським керівництвом і передати напрацювання, які обговорювали американські та європейські представники. «Він зустрінеться з російським керівництвом і обміняється думками щодо цієї зустрічі та пропозиціями, над якими працювали європейські й американські колеги, і, можливо, підготує ґрунт для зустрічі на рівні лідерів», — заявив прем’єр Норвегії.

Про що говорили на переговорах у Норвегії

20 жовтня в Осло відбулася зустріч за участю президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, президента Фінляндії Александра Стубба та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа. До переговорів також долучився дистанційно Джаред Кушнер — зять Дональда Трампа та його представник.

За словами Стьоре, учасники обговорили кілька ключових питань, пов’язаних із завершенням війни та майбутнім України. Серед них — гарантії безпеки, план післявоєнного відновлення, територіальні питання, санкції проти Росії та майбутній порядок безпеки в Європі. «Ми обговорили питання, пов’язані з безпекою України, планом процвітання після війни, територіальні питання, питання санкцій, а також питання європейського безпекового порядку після завершення цієї війни», — зазначив норвезький прем’єр.

Він додав, що американські та європейські команди вже опрацювали низку пропозицій разом з Україною. Тепер Віткофф має обговорити їх із російською стороною. За словами Стьоре, ці контакти можуть створити умови для подальшої зустрічі на рівні лідерів, однак про конкретні домовленості щодо такого саміту наразі не повідомляли.

Зеленський прибув до Осло для переговорів

Володимир Зеленський прибув до Норвегії у вівторок, 20 жовтня. У його програмі були зустрічі з норвезькими та фінськими представниками, переговори зі Стівом Віткоффом і консультації за участю європейських партнерів. Мета зустрічей — продовжити дипломатичні зусилля для завершення війни Росії проти України. Переговори відбуваються на тлі пошуку можливих умов миру та обговорення майбутніх гарантій безпеки для України.

Наступним етапом має стати поїздка Віткоффа до Санкт-Петербурга. Там він планує представити російському керівництву пропозиції, напрацьовані під час переговорів за участю України, США та європейських партнерів. Чи призведуть ці контакти до нової зустрічі лідерів, поки невідомо. Про це він сказав під час пресконференції у вівторок.

Президент України Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло, столиці Норвегії. До зустрічі також долучилися президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Переговори відбуваються після дострокового завершення попередньої зустрічі української та американської делегацій у Маямі.