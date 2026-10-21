Директорка департаменту ліцензування НБУ Дар’я Софіна звільнилася перед обшуками та виїхала з України — UA.News

0:00 / 0:00

Директорка департаменту ліцензування Національного банку України Дар’я Софіна звільнилася з посади за дві доби до обшуків НАБУ та виїхала за кордон. Про це повідомляє UA.News із посиланням на власні джерела. За даними видання, Софіна фігурує в одному з епізодів справи, пов’язаної з державним «Сенс Банком».

Водночас офіційного підтвердження інформації про звільнення Софіної, її виїзд за кордон поки немає.

Джерело: UA.News

Раніше народний депутат Ярослав Железняк припустив, що обшуки НАБУ у голови НБУ Андрія Пишного можуть стосуватися ситуації навколо підприємства «Карпатнафтохім» та «Сенс Банку». За словами Железняка, в обох епізодах фігурує Василь Веселий, якого депутат назвав «наглядачем від Банкової». Він також послався на свідчення колишнього голови наглядової ради «Сенс Банку», за якими саме Пишний привів Веселого до банку.

НАБУ раніше підтвердило проведення обшуків у приміщенні Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників. У бюро повідомили, що нікого не затримували й нікому не оголошували про підозру, а інші деталі не розголошують в інтересах досудового розслідування.

Нагадаємо, Пишний заперечив, що впливав на кадрові рішення у Сенс Банку.

Окрім того, у Сенс Банку також пройшли обшуки на тлі антикорупційної спецоперації НАБУ та САП.

Кандидатуру бізнесмена Василя Веселого на роботу в «Сенс Банку» рекомендувавголова Національного банку України Андрій Пишний. За словами Шевкі Аджунера, Пишний особисто познайомив його з Веселим ще до початку процедури співбесід.

Вищий антикорупційний суд призначив голові правління «Сенс Банку» Олексію Ступаку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 мільйонів гривень, яку необхідно внести протягом п’яти днів. Прокуратура вимагала 150 млн грн.

Читай нас у