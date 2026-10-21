Daria Sofina, dyrektorka departamentu ds. licencjonowania Narodowego Banku Ukrainy, złożyła rezygnację przed przeprowadzeniem przeszukań i opuściła Ukrainę

Dyrektorka departamentu ds. licencjonowania Narodowego Banku Ukrainy Daria Sofina zrezygnowała ze stanowiska na dwie doby przed przeszukaniami przeprowadzonymi przez NABU i wyjechała za granicę. Informację tę podaje serwis UA.News, powołując się na własne źródła. Według informacji podanych przez serwis, Sofinowa figuruje w jednym z wątków sprawy związanej z państwowym „Sens Bankiem”.

Jednocześnie nie ma jak dotąd oficjalnego potwierdzenia informacji o rezygnacji Sofiny ani o jej wyjeździe za granicę.

Źródło: UA.News

Wcześniej poseł Jarosław Żelezniak zasugerował, że przeszukania przeprowadzone przez NABU w siedzibie prezesa NBU Andrieja Pysznego mogą dotyczyć sytuacji wokół przedsiębiorstwa „Karpatnaftochim” oraz „Sens Banku”. Według Żelezniaka w obu sprawach pojawia się postać Wasyla Wesołego, którego poseł nazwał „nadzorcą z Bankowej”. Powołał się również na zeznania byłego przewodniczącego rady nadzorczej „Sens Banku”, zgodnie z którymi to właśnie Pyszny sprowadził Wesołego do banku.

NABU potwierdziło wcześniej przeprowadzenie przeszukań w siedzibie Narodowego Banku Ukrainy oraz w miejscu zamieszkania jednego z pracowników. Biuro poinformowało, że nikogo nie zatrzymano i nikomu nie postawiono zarzutów, a pozostałych szczegółów nie ujawnia się w interesie śledztwa przedprocesowego.

Przypomnijmy, że Pyszny zaprzeczył, jakoby miał wpływ na decyzje kadrowe w „Sens Banku”.

Ponadto w banku „Sens” przeprowadzono również przeszukania w ramach specjalnej operacji antykorupcyjnej NABU i SAP.

Kandydaturę biznesmena Wasyla Veselogo do pracy w „Sens Banku” zarekomendował prezes Narodowego Banku Ukrainy Andrij Pysznyj. Według słów Szewki Adżunera, Pysznyj osobiście zapoznał go z Veselogiem jeszcze przed rozpoczęciem procedury rozmów kwalifikacyjnych.

Wyższy Sąd Antykorupcyjny nałożył na prezesa zarządu „Sens Banku” Oleksija Stupaka środek zabezpieczający w postaci kaucji w wysokości 15 milionów hrywien, którą należy wpłacić w ciągu pięciu dni. Prokuratura domagała się 150 mln hrywien.

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