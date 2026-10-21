乌克兰国家银行（NBU）许可部门主任达里娅·索菲娜在搜查行动前辞职并离开了乌克兰

乌克兰国家银行许可部主任达里娅·索菲娜在国家反腐败局（NABU）展开搜查的前两天辞去职务，并已出境。UA.News援引其自有消息来源报道了这一消息。 据该媒体报道，索菲娜涉及一起与国有“森斯银行”有关的案件中的一个案节。

不过，目前尚未有官方消息证实索菲娜辞职及出境一事。

来源：UA.News

此前，议员雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克推测，国家反腐败局（NABU）对乌克兰国家银行行长安德烈·皮什诺的搜查可能与“喀尔巴阡石油化工”公司及“森斯银行”的相关情况有关。 据热列兹尼亚克称，瓦西里·韦塞利耶在上述两起事件中均涉案，该议员称其为“班科瓦街派来的监事”。 他还援引了“森斯银行”前监事会主席的证词，据称正是皮什尼将韦塞利引荐至该银行。

乌克兰国家反腐败局（NABU）此前已证实，对国家银行办公场所及一名员工的住所进行了搜查。该局表示，未拘留任何人，也未对任何人提出指控，其余细节出于庭前调查的考虑不予披露。

需要指出的是，皮什尼曾否认自己曾干预“森斯银行”的人事决策。

此外，在NABU和SAP开展的反腐败特别行动背景下，SENS银行也遭到了搜查。

商人瓦西里·韦塞洛伊入职“森斯银行”的人选，是由乌克兰国家银行行长安德烈·皮什尼推荐的。据谢夫基·阿朱内尔称，在面试程序开始之前，皮什尼就亲自将他介绍给了韦塞洛伊。

最高反腐败法院对“森斯银行”董事会主席奥列克西·斯图帕克采取了保释措施，要求其在五天内缴纳1500万格里夫纳的保释金。而检察机关此前曾要求缴纳1.5亿格里夫纳。

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