乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基签署了第1080/2026号总统令，据此实施了国家安全与国防委员会关于在战时状态下消除对国家广播稳定运行构成威胁的决定。

国家安全与国防委员会的该项决定旨在确保战争期间乌克兰国家广播电视系统的稳定运行。

国家安全与国防委员会于2026年9月9日通过了该决议。总统将监督该决议执行的职责交由乌克兰国家安全与国防委员会秘书负责。

该文件规定了一系列措施，以确保乌克兰电视广播的持续运行，特别是在遭受俄罗斯炮击之后。总统令中对此作了说明，该总统令已发布在国家元首的官方网站上。

具体而言，国家特殊通信管理局须与广播、无线电通信和电视集团共同立即确保修复受损及被毁的电视和广播设施。 这主要涉及电视塔和传输设备。

此外，还规定要建立必要设备的储备。这将有助于迅速替换因俄罗斯袭击而损毁的技术设备，并缩短信号恢复时间。

另有条款专门涉及在MX-7数字网络中实现电视频道的稳定、无中断播出。该网络是符合DVB-T2标准的国家多路复用系统，负责提供数字地面电视广播服务。

内阁应立即确保为上述措施提供资金。因此，政府必须拨款用于修复受损的基础设施，并建立技术储备。

据报道，此举是依据总统令作出的。

泽连斯基签署了关于将战时状态和动员令延长至2027年1月29日的法令。

需要指出的是，俄罗斯对乌克兰的战争可能至少持续到2027年春季，而和平谈判的新契机可能要到那时才会出现。政治学家、“商业首都”分析中心负责人瓦迪姆·德尼森科表达了这一观点。

此前，总统沃洛迪米尔·泽连斯基已向最高拉达提交了相关法案，拟将乌克兰的战时状态有效期及全面动员期限再延长90天。

此前，泽连斯基曾评估了与俄罗斯进行新一轮和平谈判的前景。

在此背景下，西比加解释了为何目前尚无法与俄罗斯进行实质性谈判。

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