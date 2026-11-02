Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret nr 1080/2026, którym wprowadził w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony dotyczącą neutralizacji zagrożeń dla stabilnego funkcjonowania nadawania krajowego w warunkach stanu wojennego.

Decyzja Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony ma na celu zapewnienie stabilnego funkcjonowania nadawania programów telewizyjnych w Ukrainie w czasie wojny.

Odpowiednią uchwałę Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony przyjęła 9 września 2026 roku. Prezydent powierzył nadzór nad jej wykonaniem sekretarzowi Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Dokument przewiduje kompleks środków mających na celu zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania ukraińskiej telewizji i radiofonii, w szczególności po rosyjskich ostrzałach. Informacja ta zawarta jest w dekrecie prezydenta opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej głowy państwa.

W szczególności Administracja Państwowej Służby Łączności Specjalnej wraz z Koncernem Radiofonii, Łączności Radiowej i Telewizji mają bezzwłocznie zapewnić odbudowę uszkodzonych i zniszczonych obiektów nadawczych. Chodzi w szczególności o wieże telewizyjne i sprzęt nadawczy.

Przewidziano również utworzenie rezerwy niezbędnego sprzętu. Ma to umożliwić operacyjną wymianę środków technicznych zniszczonych w wyniku rosyjskich ataków oraz skrócenie czasu przywrócenia sygnału.

Osobny punkt dotyczy stabilnej i nieprzerwanej transmisji kanałów telewizyjnych w sieci cyfrowej MX-7. Jest to państwowy multipleks standardu DVB-T2, który zapewnia cyfrowe nadawanie telewizji naziemnej.

Rada Ministrów ma bezzwłocznie zapewnić finansowanie przewidzianych działań. W związku z tym rząd powinien przeznaczyć środki zarówno na odbudowę uszkodzonej infrastruktury, jak i na utworzenie rezerwy technicznej.

Informacja ta pochodzi z dekretu prezydenta.

Zełenski podpisał dekrety o przedłużeniu stanu wojennego i mobilizacji do 29 stycznia 2027 roku.

Przypomnijmy, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie może trwać co najmniej do wiosny 2027 roku, a nowe okno możliwości dla rozmów pokojowych może otworzyć się dopiero wtedy. Taką opinię wyraził politolog i szef centrum analitycznego „Diłowa stolica” Wadym Denisenko.

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Wcześniej Zełenski ocenił perspektywy nowych rozmów pokojowych z Rosją.

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