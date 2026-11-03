Przewodniczący frakcji parlamentarnej „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia stanie na czele ukraińskiej delegacji podczas spotkania dyplomatycznego w Białym Domu. Spotkanie dyplomatyczne z udziałem przedstawicieli Ukrainy i Rosji odbędzie się 5 listopada 2026 roku z inicjatywy pierwszej damy USA Melanii Trump.

Oczekuje się, że podczas spotkania Melania Trump wygłosi oficjalne oświadczenie dotyczące wyników tymczasowego lokalnego zawieszenia broni oraz operacji humanitarnej w rejonie okupowanego miasta Oleszki w obwodzie chersonskim. Pierwsza dama USA wyraziła nadzieję, że doświadczenia z tej misji humanitarnej mogą posłużyć jako punkt wyjścia do dalszych negocjacji i osiągnięcia trwałego pokoju między stronami.

Informację tę przekazał Arakhamia w komentarzu dla stacji TSN.

Wcześniej informowano, że pierwsza dama USA Melania Trump wygłosi 5 listopada w Białym Domu przemówienie dotyczące zawieszenia broni w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim. W ramach swojej inicjatywy dyplomatycznej zgromadzi ona również przedstawicieli Rosji i Ukrainy.

Melania Trump ogłosiła zawieszenie broni i wspomniała o ewentualnej wizycie na Ukrainie.

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