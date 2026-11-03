Арахамия встретится в Белом доме с Меланией Трамп

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия возглавит украинскую делегацию на дипломатическом мероприятии в Белом доме. Дипломатическая встреча с участием представителей Украины и России состоится 5 ноября 2026 года по инициативе первой леди США Мелании Трамп.

Ожидается, что в ходе мероприятия Мелания Трамп выступит с официальным заявлением по итогам временного локального прекращения огня и гуманитарной операции в районе оккупированного города Олешки в Херсонской области. Первая леди США выразила надежду, что опыт этой гуманитарной миссии может послужить отправной точкой для дальнейших переговоров и достижения прочного мира между сторонами.

Об этом Арахамия сообщил в комментарии ТСН.

Ранее сообщалось, что первая леди США Мелания Трамп 5 ноября выступит в Белом доме с речью о прекращении огня во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. В рамках своей дипломатической инициативы она также соберет представителей России и Украины.

Мелания Трамп заявила о перемирии и заговорила о возможном визите в Украину.

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